Dale un toque diferente a Facebook con este sencillo truco

Pasan los años y Facebook sigue siendo una de las redes sociales más utilizadas, lo cual se debe a su magnífica interfaz, la facilidad que ofrece para conectarnos con personas de todo el mundo, y sus espectaculares actualizaciones. Y es que estas nos permiten personalizar cada vez más nuestra cuenta, mejorando así nuestra experiencia de uso.

Las publicaciones de Facebook siempre han sido el alma de la fiesta, sobre todo con sus divertidas reacciones. Es más, en alguna ocasión se han atrevido a añadir alguna reacción más, aunque tiempo después la retiraron.

Pero estas reacciones a fotos y demás publicaciones no se quedaron limitadas, sino que pasaron a los chats de los usuarios. En Instagram tienes la opción de reaccionar a un mensaje con un me gusta, pero con Facebook no quisieron ponerse límites, y todas las reacciones pasaron también a las conversaciones.

Personaliza tu Facebook Messenger

A diferencia de otras aplicaciones, Facebook tiene una aplicación hermana, Facebook Messenger, donde puedes tener conversaciones privadas con los demás usuarios. Es aquí donde puedes utilizar las reacciones para ser mucho más expresivo al hablar con otra persona.

Facebook | Pexels

Pues bien, resulta que hay un nuevo cambio en estos chats de la red social. Como sabrás, en lo que respecta a las reacciones, no solo tienes las de siempre de Facebook, sino que puedes reaccionar con cualquiera de tus emojis. Y la personalización va más allá, ya que también puedes cambiar el apodo de cualquiera de tus amigos en Facebook Messenger. Aunque debes tener algo en cuenta, y es que no vas a cambiar el nombre de su perfil, sino que tan solo será visible para ti en vuestro chat.

Cambia el apodo de tus contactos en Facebook

Si estás cansado de ver el nombre y apellidos de tu amigo en Facebook Messenger, pues tú estás acostumbrado a llamarle de otra forma, ahora vas a poder ver ese nombre que tanto te gusta en vuestras conversaciones por Facebook Messenger. Para hacer este cambio, te explicaremos el paso a paso para que no tengas problemas para lograrlo.

Lo primero, una vez que estés en el chat del usuario al que le quieres cambiar su apodo , es pulsar en el botón de un círculo que encierra una i, situado en la parte superior derecha del chat. El menú al que accederás es también el que has usado si has cambiado las reacciones del chat, donde también puedes cambiar el color de la ventana. Solo que en esta ocasión, vas a cambiar el apodo de tu amigo.

El menú al que accederás es también el que has usado si has cambiado las reacciones del chat, donde también puedes cambiar el color de la ventana. Solo que en esta ocasión, vas a cambiar el apodo de tu amigo. Para ello, selecciona la opción Apodos.

Después de ello, se abrirá una ventana donde tendrás a todos los participantes del chat, es decir, tú y tu amigo, y es aquí donde vas a poder cambiar tanto su nombre como el tuyo. Bastará con pulsar sobre su nombre para que lo elimines, y escribas el que más te guste.

Ahora pulsa en Definir, y listo.

SEGURO QUE TE INTERESA: