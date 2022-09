Cómo consultar tu historial de reproducciones en TikTok

Las redes sociales son sin duda alguna el lugar dónde muchos de sus usuarios pasan la mayor parte de su tiempo. Entre las que gozan de más popularidad se encuentra TikTok, la red social en la que no solo podemos compartir nuestros mejores vídeos, es además en la que encontramos infinidad de vídeos de todo tipo. Si quieres consultar el historial de reproducción, te contamos cómo hacerlo.

Historial de reproducciones en TikTok

Una vez que abrimos la aplicación y vamos pasando publicaciones, no nos damos cuenta de lo rápido que transcurre el tiempo y la cantidad de vídeos que hemos visto. Algo que podemos ver de forma rápida consultando la historial de reproducción. Esto además nos sirve para localizar, todos aquellos vídeos que hemos visto, no hemos guardado y que queremos volver a ver o compartir. También puede sernos muy útil para hacernos una idea de los vídeos que ven nuestros hijos y saber el momento exacto en el que lo han hecho. Son muchas las razones por las que esta función es tan útil. Te contamos cómo acceder.

Historial de visualizaciones | TecnoXplora

Independientemente de que usemos Android o iOS , abra la aplicación.

, abra la aplicación. A continuación, debes acceder a tu perfil pulsando sobre “ Yo ”, podemos identificarlo rápidamente en la parte inferior derecha como un símbolo de persona.

”, podemos identificarlo rápidamente en la parte inferior derecha como un símbolo de persona. Ahora debemos pulsar sobre el menú hamburguesa en la esquina superior derecha de la pantalla para desplegar el panel de configuración.

Entre las opciones disponibles, seleccionamos “ Privacidad ”, seguido de “personalización y datos” y, por último, pulsamos “Descargar tus datos”

”, seguido de y, por último, pulsamos El último paso es solicitar los datos. De modo que pulsando sobre esta opción podremos descargar el historial en archivo JSON o TXT.

Una vez completado el proceso debemos esperar al menos 24 hora para tener acceso, tiempo en el que de TikTok procesará nuestra petición la cual estará disponibles, transcurrido este tiempo en la pestaña “descargar tus datos”

para tener acceso, tiempo en el que de procesará nuestra petición la cual estará disponibles, transcurrido este tiempo en la pestaña Hasta que llegue el momento, veremos un botón gris con la palabra pendiente. Este cambiará de color, siendo de color rojo en el momento en que esté disponible.

Al pulsar sobre este, nos redirige a la versión web, en la que, tras identificarnos con usuario y contraseña, obtendremos una carpeta comprimida con toda la información. Por último, para acceder a la información, acceder a la carpeta “actividad” en cuyo interior encontramos “Exploración de vídeos”. Dentro del cual encontramos un listado con las fechas en las que hemos hecho uso de la app y las URL de las publicaciones que hemos visto, ordenadas cronológicamente, para que nos sea más fácil revisar las publicaciones. Así si recordamos más o menos cuando hemos visto un vídeo podemos encontrarlo rápidamente. De modo que no tendrás que pasar horas y horas buscando entre los millones de publicaciones, una que nos ha llamado poderosamente la atención o que nos ha gustado mucho y no sabemos cómo hemos llegado hasta ella. Así podemos volver a verla, incluso guardar o darle el merecido like, que no le dimos antes. Lo único malo que este sistema no es para unas prisas, pues debemos esperar.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Instagram toma “prestadas” de TikTok sus nuevas herramientas para grabar vídeos