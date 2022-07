Instagram se ve obligada a descartar sus últimas novedades "inspiradas" en TikTok

En las últimas semanas se había producido en las redes una auténtica revolución contra Instagram, la red social que había introducido una forma muy diferente de ver el feed, acercando más su uso a lo que es TikTok. Esto, que a priori podría parecer interesante, se ha vuelto en contra de la red social, que ha tenido que dar marcha atrás por las numerosas críticas recibidas, algunas de ellas por parte de célebres usuarios y usuarios de la red social. Y es que no siempre los cambios son a mejor.

Conservarán el feed de siempre

Hay que decir que es muy posible que no hayas notado ningún cambio en estos últimos meses, relacionados con lo que estamos hablando, y es normal, porque es algo que no ha llegado a todos los usuarios. Pero los que sí los han recibido han montado en cólera por lo que suponía para su día a día. Célebres usuarias como Kim Khardashian han mostrado públicamente su descontento con el nuevo feed. Y es que este se había convertido en un híbrido de Instagram y TikTok, ya que se pasaba a utilizar el feed de una manera similar.

Los influencers de todo el mundo en contra de los nuevos cambios en Instagram | Getty Images

Ahora ha sido el mismo Adam Mosseri, el máximo responsable de Instagram, quien ha asegurado a The Verge que este nuevo diseño se ha descartado, que no llegará a más usuarios, y que aquellos que lo tenían activo lo dejarán de ver. Y es que parece que el público de Instagram, de manera lógica por otro lado, no quiere que la red social se convierta en un clon de TikTok, porque pare eso es evidente que ya existe la app de Bytedance. La nueva versión de la interfaz de Instagram básicamente convertía todas las publicaciones en algo así como reels, de tal forma que para pasar de una a otra había que deslizar hacia arriba, saltando de una a otra de esta forma.

Por tanto, es como si estuviéramos en un reel interminable con las publicaciones de todos nuestros contactos en la red social. Y es que el propio Mosseri ha dicho a este medio que los nuevos diseños de los feeds están frustrando a la gente y que los datos de uso no son buenos, por lo que han decidido retirar este nuevo diseño de la interfaz. Hay que decir que, a pesar del revuelo montado, al menos es algo de lo que no se enterarán la mayoría de usuarios de la red social, ya que la gran mayoría no había recibido estas novedades en sus cuentas.

Seguramente os habréis dado cuenta en las últimas semanas que nuestros feeds de Instagram a veces se han convertido en un compendio de publicaciones de cuentas que no conocemos, simplemente porque quieren recomendárnoslas. Pues bien, eso también se va a reducir. Porque Mosseri asegura que parece que estas recomendaciones están siendo por un lado muy invasivas, demasiado cuantiosas, y poco eficaces. Porque parece que a pesar de las recomendaciones no son muchos los usuarios que deciden seguirlas. Por lo que en este aspecto la red social quiere dar un paso atrás, reducir el número de recomendaciones, y posteriormente volver a aumentarlo con el objetivo de que estas sean más útiles para todos.

