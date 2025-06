WhatsApp estrena la función de IA definitiva para ahorrar tiempo leyendo mensajes

Enviar y leer mensajes es la función esencial de toda app de mensajería, y dependiendo de nuestra vida social, puede que esto sea algo más o menos laborioso. Hay a quien no le quita el sueño responder a los mensajes que llegan a su sala de chats, pero otros deben invertir mucho tiempo en leerlos todos primero, para después dar una respuesta en el contexto correcto. Algo que puede llevarnos muchos minutos. Afortunadamente, la IA ya está aquí también para ayudarnos en este sentido. Tal y como nos demuestra la última función que ha anunciado WhatsApp.

Resúmenes de IA

Habíamos hablado de esta funcionalidad hace unos meses, ya que se había dejado ver por la aplicación en su versión preliminar beta. Ahora esto ya no es una prueba, porque WhatsApp acaba de anunciar la nueva funcionalidad en Estados Unidos, donde va a comenzar a estar disponible de inmediato, el resto tendremos que esperar un poco más para poder disfrutar de ella.

Lo mejor de todo, es que Meta ha mostrado cómo funciona esta nueva característica a la hora de resumir todos los mensajes que no hemos leído de un chat. Concretamente, cuando veamos una nueva etiqueta en la parte superior de los mensajes que no hemos leído, y que se identifica por un icono con una estrella al estilo de Gemini, podremos hacer un resumen de todos esos mensajes que no se han leído.

Al pulsar, veremos un mensaje de que la IA está generando el resumen, y a continuación aparecerá, de la misma manera que lo haría el mensaje de otro usuario, el resumen de todos los mensajes que no habíamos leído. Para hacerse una idea, en el ejemplo que pone Meta, hace un resumen de 58 mensajes no leídos. Y comprime todo el resumen en cuatro puntos que sintetizan lo más relevante de todos esos mensajes.

Todo ello siempre entendiendo el contexto en el que se da la conversación, y, por tanto, desvelando lo más importante para que podamos seguir con la conversación sin tener que leernos esos 58 mensajes. Y por supuesto, como es santo y seña de Meta con su app de mensajería, todo se desarrolla con total privacidad. Porque, aunque para poder hacer un resumen, la IA debe leer antes los mensajes que no hemos leído, Meta asegura que todo se hace de manera privada.

Tanto es así que ni Meta ni WhatsApp pueden leer los mensajes, y todo se desarrolla de manera interna y privada en nuestro teléfono. Esos mensajes nunca saldrán de él, ni los resúmenes, ya que además en todo momento es información cifrada. Si por la razón que sea no nos convence el uso de estas funciones privadas, tenemos la opción de desactivarlas en el caso de haberlas activado.

Y es que por defecto estas funciones estarán desactivadas en la aplicación de mensajería. Por tanto, solo nosotros decidiremos si realmente queremos que WhatsApp pueda hacer estos resúmenes o por el contrario seguir leyéndolos nosotros detenidamente, aunque andemos escasos de tiempo. Esperemos que esta función llegue pronto a España.