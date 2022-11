Así de fácil es ocultar rostros con emojis con la ayuda de WhatsApp

A través de redes sociales o aplicaciones de mensajería compartimos aspectos de nuestra vida y fotos sin pararnos a pensar en el resto de personas que nos acompañan. Un gesto tan inocente como enviar una foto de nuestros hijos a un amigo o familiar, puede acarrearnos muchos problemas futuros, por lo que si quieres preservar la intimidad de las personas en las fotos de WhatsApp puedes hacerlo con la ayuda de emojis y stickers, te contamos cómo.

Tapa la cara con Emojis

Uno de los aspectos más valorados por gran parte de los usuarios es la privacidad, a menudo enviamos fotos sin darnos cuenta de qué o quién aparece en ellas, por lo que estamos vulnerando sin darnos cuenta la privacidad de las mismas. Para enviar imágenes sin vulnerar, podemos hacer uso de emojis y stickers para tapar las caras. De esta forma tan sencilla, no tenemos que perder nuestro tiempo sombreando o aplicando filtros de desenfoque para no mostrar la cara de menores o todas aquellas personas de las que no tenemos su permiso para distribuir sus fotos.

De este modo, evitamos problemas futuros bien por quejas de los usuarios o bien por qué estas fotos terminen de ser divulgadas por Internet de forma indiscriminada. Cuando enviamos o recibimos una imagen de un contacto, esta se almacena automáticamente en nuestra galería, y desde aquí puede acabar en cualquier parte si no somos cuidadosos con ellas. Por lo que antes de enviar la imagen podemos colocar estos divertidos emojis. Lo haremos desde el chat al que queremos enviar la imagen. Entra en la conversación y sigue los siguientes pasos:

Ocultando el rostro con emojis | TecnoXplora

Pulsa sobre el icono de la cámara junto al cuadro de texto en la parte inferior de la pantalla.

junto al cuadro de texto en la parte inferior de la pantalla. Selecciona la imagen que quieres enviar, ya sea de las imágenes recientes o desde la galería. Antes de enviar la imagen, toca sobre el icono de la carita sonriente en la parte superior de la pantalla.

que quieres enviar, ya sea de las imágenes recientes o desde la galería. Antes de enviar la imagen, toca sobre el icono de la carita sonriente en la parte superior de la pantalla. Al hacerlo accedemos a un menú donde podemos elegir si queremos hacer uso de Stickers o de emojis . Toca en la parte superior para hacer tu selección.

. Toca en la parte superior para hacer tu selección. En el caso de los stickers, podemos hacer uso tanto stickers estáticos como dinámicos e incluir formas.

Si seleccionamos Emojis, accederemos al listado con todos los disponibles, pudiendo elegir la categoría en la parte inferior. A nuestra disposición tenemos todos los emojis ya sean caras, animales, frutas y verduras, deportes, medios de transporte, objetos cotidianos entre otros.

accederemos al listado con todos los disponibles, pudiendo elegir la categoría en la parte inferior. A nuestra disposición tenemos todos los emojis ya sean caras, animales, frutas y verduras, deportes, medios de transporte, objetos cotidianos entre otros. Una vez seleccionamos el emoji que queremos usar, pulsamos sobre este. Aparecerá en la pantalla sobre la imagen. Desplázate a la posición correcta y usa los dedos para cambiar el tamaño y la posición del mismo.

del mismo. De esta forma podemos adaptarlo y situarlo para que tape por completo la cara del sujeto . Podemos incluir todos los emojis que creamos conveniente antes de enviar la imagen.

. Podemos incluir todos los emojis que creamos conveniente antes de enviar la imagen. Una vez esta en su sitio, pulsa el botón enviar.

De esta sencilla forma, podemos ocultar la identidad de las personas en las fotos que compartimos por WhatsApp con nuestros amigos y familiares sin necesidad de editar y guardar la imagen original.

SEGURO QUE TE INTERESA:

WhatsApp permitirá instalar packs de stickers de terceros