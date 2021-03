WhatsApp permitirá instalar packs de stickers de terceros

La app de mensajería de Facebook se unió tarde, pero adoptó por fin los stickers en sus chats hace ya cierto tiempo. Desde entonces hemos conocido multitud de packs de stickers que han llegado a la app de mensajería a través de su “tienda” oficial de pegatinas. De momento no es posible instalar packs de pegatinas que no estén dentro de esa Store de WhatsApp. Pero parece que eso está empezando a cambiar en los últimos días, ya que hay algunos países donde esto está cambiando por completo. Y todo indica que los stickers no oficiales por fin podrán ser instalados en la app.

¿Qué va a pasar a partir de ahora?

Son las versiones de iOS 2.21.40 y la beta 2.21.5.6 de Android las que están incorporando la posibilidad de importar nuevos packs de stickers que no estén presentes directamente en la tienda de la aplicación. De momento esta función está disponible en varios países, como Brasil, Irán e Indonesia. Por tanto con apps como Sticker Maker será posible exportar las pegatinas para poder después descargarlas en nuestra versión de WhatsApp en el móvil. Hasta ahora se podían crear stickers para la aplicación, pero no podían ser enviados oficialmente desde la propia app de mensajería, sino utilizando métodos alternativos que dieran el mismo resultado.

Normalmente los stickers de WhatsApp deben descargarse antes desde la tienda de la aplicación, para añadirlos a diferentes colecciones que se añaden a la propia sección de stickers de WhatsApp. La diferencia ahora es que con esta nueva funcionalidad será posible importar los stickers como si se tratara de pegatinas oficiales de la app. Esto sin duda aumentará las posibilidades de personalización de nuestros mensajes con nuevos contenidos que podremos crear nosotros mismos o añadir desde apps de terceros.

Por tanto es de esperar que en las próximas semanas esta función comience a llegar a muchos más usuarios, en diferentes regiones. Ya que actualmente estando disponible solo en tres países parece que puede tratarse de una prueba de esta función más que de una liberación total para esos usuarios. Sea como fuere las pegatinas son uno de los contenidos más populares dentro de la aplicación de mensajería, y su uso es creciente.

Eso sí, sus oponentes en muchos casos cuentan con funciones similares pero más pulidas, como es el caso de Telegram, que cuenta con pegatinas animadas incluso a 60fps. Algo que se nota mucho al enviarlas, ya que muestran movimientos ultra suaves y fluidos que quedan muy bien en los mensajes. Pero no podemos pedirlo todo, al menos ya vamos a poder utilizar los packs de stickers de terceros para enriquecer nuestros mensajes. Veremos el tiempo que tardan en llegar estas pegatinas de terceros, ya que sin duda vamos a tener muchas más posibilidades a nuestro alcance para sorprender a nuestros contactos.