¿Enviar mensajes de WhatsApp a uno mismo? Comienza a estar disponible para todos

En las últimas semanas os hemos hablado sobre la posibilidad de enviarse mensajes a uno mismo en WhatsApp. Esto es algo que se ha podido hacer durante años en otras apps de mensajería, y que ha servido como un interesante recurso para poder almacenar documentos, imágenes o enlaces que sean de nuestro interés. Hoy mismo os contamos que los usuarios de la app en la versión para escritorio se están encontrando con unos curiosos monigotes en los chats, y precisamente es algo que tiene que ver con este modo. Que si bien se había venido utilizando de manera extra oficial, ahora sí que tiene una cobertura oficial por parte de WhatsApp.

Los auto mensajes llegan a todos

Ahora WhatsApp sí que lo ha hecho oficial, y ha comenzado a promocionar una funcionalidad que básicamente nos permite enviarnos mensajes a nosotros mismos. Esto, que es algo que a priori podría parece algo absurdo y sin sentido, puede convertirse en una de las mejores herramientas de la aplicación para muchos de nosotros. Y es que lo que ha anunciado la app es que ya es posible crear un chat en el que los únicos integrantes seamos nosotros. Para ello solo tenemos que pulsar sobre el botón de crear un nuevo chat.

Y después seleccionar como contacto para formar parte de él a nosotros mismos, algo que ahora se aclara en la propia lista de contactos con el texto (tú) para confirmar que efectivamente somos nosotros los únicos integrantes del chat y que por tanto todo lo que vayamos enviando a este será en realidad para almacenarlo y tenerlo siempre a mano para cuando queramos verlo o compartirlo. Como un vídeo de TikTok que sea de nuestro agrado, una imagen que nos ha gustado, el enlace de una receta. De esta forma WhatsApp se convierte en algo así como un Google Keep o similar, pero sin salir de la app.

Eso sí, esta nueva función va a ir llegando poco a poco a todos los usuarios de la aplicación de mensajería, y por tanto será a lo largo de las próximas semanas cuando se irá liberando. Actualmente en la versión para Windows de la app es posible ver estos chats de uno mismo, pero no es posible acceder al contenido. Esta es una muestra de que se trata de una función que todavía no está bien implementada, y que por tanto necesita de tiempo para poder convertirse en algo real, pero no mucho.

Como decimos otras apps ya nos permitían utilizar WhatsApp de esta forma, y en el caso de la app de Meta también era posible, pero de otra manera. Primero no se mostraba si éramos nosotros, y no era tan fácil encontrarnos entre los contactos, de hecho, algunas veces era imposible. Ahora por tanto todo este proceso se ha revisado para que sea mucho más sencillo auto enviarse mensajes. En el caso de la versión de escritorio quienes comiencen a ver esta función, podrán identificarse en el chat con un icono de “monigote” junto al chat.

