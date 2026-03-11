El brote de peste porcina llega a Barcelona y obliga a cerrar los accesos al parque de Collserola

Las autoridades catalanas han ordenado el cierre de los accesos al entorno natural del parque de Collserola, en Barcelona, tras confirmarse un nuevo caso de peste porcina africana en un jabalí encontrado muerto en la zona. La medida busca frenar la expansión del virus, que desde finales de 2025 se ha ido extendiendo por distintos municipios del área metropolitana.

El brote comenzó el pasado noviembre en el entorno de Cerdanyola del Vallès, pero en los últimos meses se ha propagado hacia otras localidades cercanas a Barcelona. Con el nuevo caso detectado, ya se han registrado más de 200 jabalíes infectados y el área de vigilancia se ha ampliado a cerca de una veintena de municipios.

Ante la situación, la Generalitat ha reforzado las restricciones en Collserola, prohibiendo actividades en el medio natural como pasear, correr o circular por senderos. El objetivo es evitar que el virus siga propagándose entre la fauna salvaje y que llegue a explotaciones ganaderas.

La peste porcina africana es una enfermedad viral muy contagiosa que afecta principalmente a cerdos domésticos y jabalíes. Aunque puede resultar mortal para estos animales y causar graves daños al sector ganadero, no supone ningún riesgo para los seres humanos.

Las autoridades sanitarias han señalado que, por el momento, no se han detectado contagios en granjas porcinas, lo que limita el impacto económico del brote. Sin embargo, el principal temor es que el virus alcance explotaciones ganaderas, lo que podría afectar a una de las industrias porcinas más importantes de Europa.

Para contener la enfermedad, los expertos también estudian reducir la población de jabalíes en la zona, ya que estos animales pueden actuar como principales transmisores del virus en el medio natural.