El Xiaomi Mix Fold 5 podría llegar antes de lo esperado

Los teléfonos plegables están cerca de vivir su mejor año, precisamente cuando el mercado general de smartphones podría vivir su peor ejercicio por el alto precio de la memoria. Y todo por la irrupción del primer iPhone plegable, que podría aumentar el mercado en un 20%. En ese contexto, Xiaomi está preparando su nuevo smartphone de alta gama. Un teléfono plegable que nos ofrecerá un factor de forma tipo libro, similar a los Fold, y del que ya nos podemos hacer una idea de cuándo será una realidad.

Podría llegar algo antes de lo esperado

Eso es al menos lo que nos desvela una nueva certificación por la que ha pasado el plegable de Xiaomi, dando detalles más certeros sobre cuándo podría ser una realidad. Por esta certificación ha pasado como el modelo 2608BPX34C. Esta certificación es básica para que el teléfono se ponga a la venta en China. Esto quiere decir que podría tener su momento de protagonismo antes de que los Xiaomi 18 sean presentados el próximo mes de septiembre.

Por tanto, es muy posible que el nuevo plegable de libro de Xiaomi se presente durante el próximo mes de agosto, una fecha bastante coherente con lo que suelen ser los lanzamientos de dispositivos plegables a lo largo del año. Al igual que Samsung suele aprovechar el verano para lanzarlos, ellos en julio, tiene sentido que Xiaomi haga lo propio durante el próximo mes de agosto.

Un plegable que podría apostar por el procesador propio de Xiaomi, el Xring O3, una nueva generación del chip que podría entregar un gran rendimiento y un consumo de energía mucho más eficiente. Y sobre todo un rendimiento al nivel de un verdadero tope de gama, para que no haya sorpresas ni decepciones en este tipo de plegables. Sobre sus características, ya se han filtrado varias.

Por un lado, se espera que la pantalla plegable tenga una diagonal de entre 7,5” y 7,6”. La cámara de fotos de este terminal destacaría por un sensor principal de 200 megapíxeles. Mientras que la batería sería de las más grandes en un smartphone plegable. Porque contaría con 6000 mAh, muy por encima de la media en este tipo de teléfonos. Y por último, se especula que podría ser el primer Xiaomi en contar con HyperOS 4, basado en Android 17.

Algo con sentido, ya que precisamente ayer Google acababa de lanzar Android 17 estable al mercado. No será un móvil barato ni mucho menos, porque quienes apuesten por él, tendrían que abonar unos 1400 euros al cambio. Un precio muy elevado, desde luego, incluso en el caso de ser un plegable de primer nivel.