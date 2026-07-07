El Redmi Turbo 6 Max se filtra con una enorme pantalla de 7 pulgadas

Aunque tenemos multitud de móviles que rozan las 7 pulgadas, con paneles de 6,9 pulgadas, incluso algunos en gamas de precio bastante accesibles, la realidad es que superar esas dimensiones no es habitual, nada de hecho, y ahora conocemos un nuevo teléfono de Redmi que promete ofrecer una pantalla de ese tamaño, que sin duda alguna nos va a permitir disfrutar de nuestros contenidos en una diagonal que poco tiene que envidiar a las tabletas más compactas.

Así será el futuro Redmi Turbo 6 Max

Los modelos Turbo de Redmi se suelen caracterizar por unas características espectaculares. Digital Chat Station, el popular filtrador chino, está realmente activo estos días con diversas filtraciones, que nos dan una imagen más o menos nítida de lo que esperar de algunos destacados móviles que llegarán los próximos meses. Uno de ellos es el Redmi Turbo 6 Max, del que ha hablado ahora desvelando ese enorme tamaño de pantalla.

No solo será grande, sino que nos proporcionará una resolución a la altura, hablamos de 2K, y además será totalmente plana. Vamos, todo un festival para los sentidos, tener semejante pantalla en el bolsillo para navegar en internet, ver vídeos, acceder a redes sociales o jugar. Además, el filtrador desvela algo muy importante, contará con un procesador MediaTek Dimensity de la serie 9, o lo que es lo mismo, de los que actualmente son los procesadores más potentes del fabricante, como son los Dimensity 9500.

Y, como era de esperar, adelanta que este teléfono contará con una batería enorme. Y no sería extraño, porque con la tecnología de silicio-carbono, contar con el cuerpo de un teléfono de 7 pulgadas da para mucha capacidad, muchísima. Con este tamaño, no nos extrañaría una batería de mínimo 10000 mAh, o incluso más capacidad, visto que estas capacidades se están dejando ver también en móviles algo más pequeños.

Según el filtrador, este modelo podría llegar al mercado alrededor del mes de enero del próximo año 2027, por lo que todavía hay mucho margen para que las características cambien y se vayan afinando. Pero lo más importante, aquello que le dará sentido a este modelo, parece ya bastante claro. Será un móvil extraordinariamente grande y especialmente potente. Si nos fijamos en anteriores generaciones, podemos apreciar una línea clara, son móviles especialmente innovadores, sobre todo en la gama media premium en la que se mueven.

El Redmi Turbo 5 Max ya era un móvil superlativo en muchos aspectos, empezando por su enorme batería de 9000 mAh, casi el doble que la media del mercado, además, permite cargarla con una potencia de 100 W. Además, ya contaba con uno de los procesadores más potentes en ese momento, y podríamos decir también que en la actualidad, como es el Dimensity 9500s.

Su pantalla era grande, pero no tanto, de 6,83 pulgadas, mientras que la cámara de fotos es un aspecto donde es claramente mejorable. Su sensor principal, junto a un ultra gran angular de 8 megapíxeles, saben a muy poco en un terminal de este tipo. Siendo el próximo mes de enero, lo normal es que llegue con Android 17, bajo la capa de personalización HyperOS 4.0, que habrán estrenado previamente los Xiaomi 18.