Un cometa más grande que el Everest se aproxima a la Tierra y podrá verse a simple vista

Tal y como informan científicos rusos, un cometa de grandes dimensiones se aproxima a gran velocidad a nuestro planeta. Su nombre es C/2025 A6 (Lemmon), fue descubierto el 3 de enero de 2025 y tiene un diámetro de aproximadamente entre 10 y 20 kilómetros, es decir, tan grande como una ciudad o el monte Everest, la montaña mas alta de la Tierra.

¿Es peligroso?

Pese a que su trayectoria es muy cercana a La Tierra, los científicos han establecido que este cometa no representa un peligro para el planeta. Esto se debe a que no existe riesgo de colisión.

Sin embargo, han indicado que el cometa pasará lo suficientemente cerca de la Tierra como para que sea visible a simple vista. Actualmente, Lemmon se encuentra a 200 millones de kilómetros de la Tierra, desplazándose hacia nosotros a una velocidad de cinco millones de kilómetros diarios.

Según estimaciones de los científicos, dentro de diez días, el 3 de octubre, el cuerpo celeste estará a 150 millones de kilómetros, y el 21 de octubre pasará a la distancia mínima de la Tierra de menos de 90 millones de kilómetros.

Según los pronósticos, el máximo nivel de brillo será entre finales de octubre y principios de noviembre. En ese plazo tendrá una magnitud estelar de entre dos y cuatro y podrá ser observado a simple vista.

Lemmon se podrá ver principalmente desde el hemisferio norte, donde será visible con pequeños telescopios o prismáticos. También será visible, aunque con dificultad, desde latitudes ecuatoriales. Sin embargo, no será observable desde latitudes más australes.

El nombre 'Lemmon'

Ha sido nombrado 'Lemmon' debido a que estos fue descubierto desde la montaña Lemmon, en Arizona, Estados Unidos.