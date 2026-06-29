El Vivo X500 Pro Max apunta a maneras: pantalla sorprendente, la mejor RAM y más

Vivo sigue cargando su catálogo con nuevos teléfonos con los que seguir aumentando su cuota de mercado. Y lo cierto es que la marca lleva tiempo demostrando que puede competir en fotografía, diseño y autonomía con los grandes actores del sector. Y ahora una nueva filtración apunta a que su futura familia Vivo X500 podría llegar con un modelo muy potente: el Vivo X500 Pro Max.

Estamos ante un rumor o filtración, por lo que conviene tomar la información con cierta cautela, pero las primeras pistas dejan claro que este dispositivo podría ser uno de los más llamativos de la próxima hornada de teléfonos premium.

Además, la fuente es Digital Chat Station y Smart Pikachu, dos de los filtradores con mayor tasa de acierto, y referentes a la hora de adelantar detalles de modelos. Veamos lo que nos espera con la familia Vivo X500.

Así será el Vivo X500 Pro Max

Según la información filtrada, la serie Vivo X500 estaría formada inicialmente por cuatro modelos: Vivo X500e, Vivo X500, Vivo X500 Pro y Vivo X500 Pro Max. Además, no se descarta que más adelante la compañía amplíe la familia con nuevas versiones, como un posible X500s o un X500 Ultra durante la primera mitad de 2027.

Evidentemente, el modelo más completo será el Vivo X500 Pro Max, que presumirá de un apartado multimedia muy completo. La filtración habla de un panel con una tasa de refresco de 144 Hz, una cifra que todavía no es habitual en todos los móviles de gama alta, donde los 120 Hz siguen siendo el estándar más extendido.

¿En qué se traducirá que la pantalla del Vivo X500 Pro Max cuente con una tasa de refresco de 144 Hz? Principalmente, ofrecerá una sensación de fluidez superior al moverte por menús, navegar por webs, jugar o desplazarte por redes sociales.

También se menciona que el Vivo X500 Pro Max contará con memoria RAM LPDDR6, un dato importante porque hablamos de una tecnología pensada para ofrecer más velocidad y eficiencia. En un móvil de este nivel, la mejor tecnología de RAM ayudará a que las aplicaciones se abran con mayor rapidez, que la multitarea sea más estable y que los juegos o las tareas de inteligencia artificial tengan un extra de margen. No es solo una cuestión de tener mucha memoria, sino de que esta sea más rápida y con

Y luego está la batería, que quizá sea el apartado más sorprendente de todos. El Vivo X500 Pro Max apuntaría a una batería de clase 8.000 mAh, una capacidad enorme para un móvil premium. Si bien es cierto que en los últimos años hemos visto cómo muchos fabricantes chinos han empezado a apostar por baterías de silicio-carbono para aumentar la autonomía sin disparar el grosor de los dispositivos, no hemos visto un buque insignia con esta autonomía. Si Vivo consigue integrar una batería de este tamaño en un cuerpo razonablemente cómodo, estaríamos ante uno de los móviles de gama alta más potentes del mercado.

Por ahora no hay detalles oficiales sobre precio, fecha de presentación o disponibilidad internacional. Tampoco está claro si este Vivo X500 Pro Max saldría de China o si llegaría a otros mercados más adelante, por lo que habrá que tener paciencia, porque apuntan maneras.