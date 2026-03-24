El vivo X300s se filtra al completo antes de presentarse

El móvil más esperado de Vivo está cerca de ser una realidad, y cada vez conocemos más detalles sobre lo que nos ofrecerá para animarnos a comprarlo. Y la realidad es que son muchas las características interesantes que nos va a ofrecer este terminal de cara a su presentación. De hecho ahora se ha filtrado prácticamente al completo, demostrando que será uno de los teléfonos más importantes de su categoría, con unas características de primer nivel.

Futura ficha técnica del Vivo X300s

Un móvil que va a destacar una vez más por un aspecto fotográfico de primerísima línea, que incluye una vez más accesorios tan potentes como el accesorio de teleobjetivo físico. Ha sido el popular y reputado filtrador Digital Chat Station quien ha desvelado los detalles sobre este nuevo smartphone, con las principales características, que nos permiten hacernos una idea del nivel que alcanza su propuesta.

Empezando por supuesto por el apartado fotográfico, que va a ser la verdadera estrella de este terminal. El nuevo Vivo X300s contará con una cámara trasera con tres sensores, el principal de 200 megapíxeles. Acompañado de un sensor de periscopio teleobjetivo de 50 megapíxeles, y de un ultra gran angular de 50 megapíxeles, mientras que la cámara delantera tendría una resolución de 50 megapíxeles.

Su procesador será el potente MediaTek Dimensity 9500, el mismo que hemos visto en sus compañeros de gama o en los Oppo Find X9. La pantalla ofrecerá un panel de mucha calidad, con tecnología AMOLED BOE Q10+, con una diagonal de 6,78 pulgadas, y una tasa de refresco de 144Hz, así como una resolución de 1,5K. Por tanto en este aspecto mantiene las mejores prestaciones.

A nivel de batería presumirá de una gran capacidad para tratarse de un móvil tope de gama. Se espera que esta sea de 7100 mAh, mientras que su carga rápida también estaría a gran nivel, con una potencia de 90W con cables y de 40W sin cables, por lo que se cargaría en apenas una hora a pesar de su gran tamaño. Otras características son un sensor de huellas dactilares en pantalla y tridimensional, así como USB 3.2 o resistencia al agua y al polvo máxima, IP68 e IP69.

Un móvil que llegará con Android 16 como sistema operativo, bajo la última versión de la capa de personalización del fabricante, Funtouch OS, con todas las novedades que nos ofrece Google en su última versión. Sin duda alguna el accesorio estrella de este nuevo modelo será el teleobjetivo físico que podremos acoplar a su cámara de fotos. Este nos permitirá obtener un zoom de resultado profesional, de hasta 10x, y por supuesto sin pérdidas, porque es totalmente óptico y sin participación de la IA o tratamientos digitales.