Los Vivo X300s y X300 Ultra ya tienen fecha de presentación

Vivo no levanta el pie del acelerador, y acaba de anunciar el lanzamiento de dos nuevos smartphones de la serie X300, que es la más potente y de la que están apareciendo diferentes ramificaciones en forma de más modelos. En este caso se trata de los Vivo X300 y X300s, que nos ofrecen una vez más una excelentes prestaciones en términos de fotografía. La imagen que acompaña al lanzamiento de estos teléfonos es toda una declaración de intenciones desde luego.

¿Cuándo se presentan?

Vivo ha anunciado que ambos modelos, los Vivo X300s y X300 Ultra, se presentarán en China el próximo 30 de marzo, por lo que habrá que esperar todavía un par de semanas. En la imagen de ambos teléfonos, podemos ver un elemento que los va a posicionar en lo alto de la fotografía móvil. Como es el teleobjetivo físico que se ofrecerá junto a ellos. Un teleobjetivo que ya hemos visto en otros Vivo y modelos de la competencia, y que se está convirtiendo en un accesorio imprescindible de todo smartphone de alta gama.

¿Qué esperamos de ellos?

Sin duda la estrella de este evento va a ser el Vivo X300 Ultra, un teléfono con una cámara superlativa, que contará con dos sensores de 200 megapíxeles, algo muy poco común. No solo el principal tendrá esa resolución, sino que también tendrá un teleobjetivo periscópico de 200 megapíxeles, que como podéis imaginaros nos ofrecerá esos extraordinarios resultados a la hora de hacer retratos. El tercer sensor será un ultra gran angular de 50 megapíxeles.

Por supuesto todo ello aderezado con lentes ZEISS de primer nivel. Del Vivo X300s esperamos una pantalla de 6,78 pulgadas, con una tasa de refresco de 144Hz, y un panel plano OLED. También presumirá de un aspecto sonoro de primer nivel, con dos altavoces estéreo especialmente diseñados para disfrutar de la mejor experiencia de sonido jugando. Algo que también aprovecharemos jugando será su potente motor de vibración.

Otras características del modelo Ultra incluyen una pantalla LPTO de 6,82 pulgadas y resolución 2K. Así como un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, que ofrece el máximo rendimiento en la actualidad. Todo es superlativo en este futuro móvil de Vivo, como su enorme batería de 7000mAh, que además ofrece carga rápida de 90W y de 40W sin cables. Por tanto será una auténtica bestia, no sólo a nivel de cámara, sino también de rendimiento.

Los nuevos topes de gama de Vivo por tanto volverán a apostar por la cámara como apuesta segura en la gama alta. El fabricante chino se está codeando con los mejores fabricantes y llevando sus cámaras a un nuevo nivel. Que no tienen nada que envidiar con los topes de gama de Xiaomi y Oppo, así como de sus respectivas cámaras Leica y Hasselblad.