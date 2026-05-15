Estos móviles Samsung ya están recibiendo One UI 8.5 estable, ¿está el tuyo entre ellos?

Actualizar el móvil es una de las grandes satisfacciones de todo usuario, y más si esta no se limita a simples mejoras en la seguridad. Si viene acompañado de mejoras importantes, como es el caso de One UI 8.5, el placer es doble, ya que los usuarios pueden disfrutar de nuevas funcionalidades y general, obtener una mejor experiencia de uso, a pesar de que su teléfono sea más veterano. Y eso es lo que está haciendo ahora Samsung con la última versión de su capa de personalización, que está llegando de forma estable a más dispositivos.

¿Qué móviles Samsung se están actualizando?

Pues básicamente tenemos a los modelos más modernos de la marca, sino contar con los topes de gama lanzados este año, recibiendo ya esta versión estable de One UI 8.5. Concretamente, la lista la conforman los siguientes terminales:

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Flip 6

También afecta al Fold Special Edition, pero como este se quedó en Corea del Sur, pues tampoco nos afecta especialmente.

Los Samsung Galaxy S25 | Samsung

Para instalar la nueva actualización, solo debes hacer lo siguiente:

Abre los Ajustes o configuración de tu Samsung.

Desplázate hacia la parte inferior y selecciona Actualización de software.

Toca en Descargar e instalar.

El sistema buscará actualizaciones en los servidores de Samsung. Si One UI 8.5 está disponible para tu región y modelo, aparecerá en pantalla.

Pulsa Descargar. Una vez finalizado el proceso, selecciona Instalar ahora. El dispositivo se reiniciará un par de veces para aplicar los cambios.

Aunque, como es habitual, todas las actualizaciones comienzan por Corea del Sur, la realidad es que desde esta misma semana la expansión ha comenzado a nivel global, así que es posible que ya o en los próximos días veas esta actualización en tu móvil.

Novedades que vas a disfrutar de One UI 8.5

El nuevo One UI 8.5 llega con muchas novedades, como por ejemplo el panel rápido totalmente personalizable y animaciones más fluidas. En conectividad, destaca Quick Share que ahora es compatible nativamente con Apple y el gestor de archivos unificado para dispositivos vinculados. La Inteligencia Artificial de Galaxy AI añade un potente borrador de ruido para vídeos, filtro interactivo de llamadas y edición fotográfica continua. Y también incluye bloqueo nativo de aplicaciones, grabación parcial de pantalla y una aplicación del clima mejorada.

Es de esperar que, antes de comenzar el verano, sean muchos más móviles de los últimos dos o tres años lanzados por Samsung los que comiencen a recibir la versión estable de este software.