El inminente HMD Vibe 2 presumirá de una gran batería

La firma HMD, detrás de Nokia hasta hace muy poco, ha publicado un teaser donde avanza cuál será su nuevo móvil de gama media. Y en lo que ha desvelado, se presume un patrón que nos parece interesante, y parece ser el de haber entrado en la competición por las baterías de silicio-carbono. La firma nórdica acaba de compartir el inminente lanzamiento del HMD Vive 2, y desde luego parece que hay jugosas novedades en ese sentido.

Una batería por encima de la media

En su teaser de cara al lanzamiento del próximo 21 de mayo, la marca ha desvelado que el HMD Vibe 2 contará con una batería de 6000mAh, por tanto la más grande que haya montado en uno de sus móviles. Y por encima de la media de baterías de móviles en estas gamas medias asequibles, que suele ser de 5000mAh, por lo que hablamos de una capacidad un 20% mayor.

En la imagen compartida también se puede ver el diseño del teléfono, que cuenta con un aspecto bastante llamativo, sobre todo en su flash LED, que está dentro de una pastilla con un acabado diferente, que refleja la luz con un patrón muy concreto. La batería de este teléfono tendrá una carga rápida, o al menos así la llaman, de 18W, que no es precisamente potente.

El terminal llegaría también con cámara de fotos con un sensor principal de 50 megapíxeles, así como en tres colores, azul intenso, rosa y morado, por lo que parece dirigido a un público que valora el tener una gama de colores amplia a su alcance. Otras filtraciones que hemos conocido hasta ahora apuntan a que este teléfono tendrá una pantalla de 6,74 pulgadas, con tecnología LCD y resolución HD+, por lo que será un teléfono bastante asequible.

Un móvil que no sabemos si veremos en España, de momento su primera generación no se ha vendido aquí, aunque su gama de smartphones en nuestro país bien podría recibirlo bajo otra denominación, no hay que descartar en absoluto.Como se ve en las imágenes compartidas por la marca, el módulo de cámara parece levemente inesperado en los iPhone, extendiéndose de extremo a extremo, también como hemos visto en los POCO desde hace años, pero es evidente que su parecido es más con los teléfonos de Apple.

La semana que viene cuando llegue al mercado indio podremos hacernos una idea de lo si realmente merecerá la pena, sobre todo por su precio, que es lo que obviamente lo hará más o menos atractivos, en base a una ficha técnica que por lo que parece será bastante sencilla, salvo por la batería. La semana que viene sabremos si tiene recorrido en España o no, vamos a esperar esos días.