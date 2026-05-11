La extraordinaria cámara del Oppo Find X10 Pro Max reventaría el mercado con 600 megapíxeles

La firma china está trabajando en una nueva generación de móviles de alta gama, hablamos de los Oppo Find X10, unos móviles que como no puede ser de otra forma nos deben ofrecer las mejores prestaciones posibles en un teléfono de la marca. Si ya hablamos de un modelo Pro Max, podemos esperar lo más avanzado, aunque un escalón por debajo del modelo Ultra, que suele lanzarse más tarde. Ahora ese Oppo Find X10 Pro Max ha desvelado en una filtración su interesante cámara de fotos.

Una cámara a la altura

La filtración tiene la máxima credibilidad, ya que proviene de uno de los filtradores con mejor reputación del mercado chino, como es Digital Chat Station. Este ha desvelado los detalles de esta nueva cámara del esperado terminal chino. Y es que la firma china volverá a apostar por una configuración poco común en el mercado de smartphones, como es el de dos enormes sensores en su parte trasera.

La cámara tendrá tres sensores, y dos de ellos serán de 200 megapíxeles, algo que normalmente está reservado a los modelos de alta gama. Según el filtrador, contaría con un sensor principal de 200 megapíxeles con un tamaño de 1/1,3, mientras que el sensor secundario de 200 megapíxeles sería en realidad un teleobjetivo de periscopio, con un tamaño de 1/1,56 pulgadas.

Aunque cabe la posibilidad de que finalmente haya un tercer sensor de 200 megapíxeles, concretamente para el ultra gran angular, y eso sí que sería una espectacular novedad, no tenemos móviles en el mercado con tres sensores de este tipo combinados en su gama. Pero a la vez el filtrador apunta a que Oppo está probando para es ultra gran angular un sensor de 50 megapíxeles, más pequeño, con un tamaño de 1/2,75.

Por tanto cabe la posibilidad de que sea o bien la cámara más espectacular del mercado, o una de las más avanzadas, por esa inclusión de varios sensores de 200 megapíxeles. También ha desvelado detalles de la pantalla. Como por ejemplo que tendrá un panel de 6,89 pulgadas con tecnología LPTO y resolución 2K, aunque tampoco descarta un panel más compacto de la misma tecnología, con diagonal de 6,78 pulgadas y resolución 1.5K.

Es de esperar que este nuevo tope de gama llegue al mercado, como no podía ser de otra forma, con el procesador más potente de MediaTek, el Dimensity 9600, que será la estrella de la gama de procesadores de la marca de cara a 2027. Aunque en realidad este nuevo Oppo se lanzará a lo largo de este año 2026, seguramente a finales.