El primer smartphone de Donald Trump empieza a enviarse con una ficha técnica un tanto desfasada

Llevamos meses hablando de él, el primer smartphone de la operadora Trump Mobile, creada a mayor gloria del presidente de los Estados Unidos, y que ahora por fin empieza a enviar las primeras unidades de su teléfono hecho por y para americanos. Esto último ha generado bastante polémica, porque nada más lejos de la realidad, no es un móvil americano en ningún caso, más bien chino. Con este lanzamiento, también se sabe ya cuál es el verdadero origen de su ficha técnica, porque no esperéis un móvil de nueva ficha técnica, ni mucho menos.

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Ha sido un reportaje del medio USA Today con el CEO de la operadora Trump Mobile el que ha dado los detalles de lanzamiento del nuevo teléfono, que llevaba meses en formato de preventa. Con este reportaje, se ha podido ver por primera vez en vivo el teléfono, y hay que decir que es tal y como lo habían mostrado en los render, y eso no es precisamente bueno, porque ya entonces el aspecto se veía bastante desfasado, tanto a nivel externo, como en su ficha técnica.

Y no nos equivocamos, ahora sabemos, una vez que los teléfonos han comenzado a enviarse, que el terminal es muy similar a otro lanzado hace dos años, en este caso un terminal de una conocida firma taiwanesa venida a menos, como es la legendaria HTC. Concretamente parece que el teléfono es un HTC U24 Pro, un teléfono que en su momento, hace dos años, llegaba a la gama media con una ficha técnica muy normal, nada del otro mundo.

No parece que sea exactamente el mismo, pero sí muy similar en sus prestaciones, y tendría sentido, porque sería el modo más sencillo de armar una nueva firma de smartphones, directamente remarcar un modelo existente. Recordemos que no es un móvil barato, cuesta 499 dólares, prácticamente lo mismo que un Google Pixel 10a, y lo que un Galaxy S25 FE de oferta, así que hablamos de un terminal que parece que va a dar poco a cambio de un precio elevado.

Si es realmente ese teléfono de HTC remarcado, de él podemos esperar que cuente con una pantalla de 6,8 pulgadas, con tecnología OLED y tasa de refresco de 120Hz. Su resolución es Full HD+, por lo que en este aspecto tras dos años ha envejecido bastante bien. Trump Mobile no ha desvelado el chip que lleva, pero este modelo contaba con un Snapdragon 7 Gen 3, un procesador potente para la gama media, pero que obviamente en este tiempo ha visto ya otras dos nuevas generaciones más potentes.

Respecto de la cámara de fotos triple, esta tiene un sensor principal de 50 megapíxeles, y viene acompañado de un telefoto de 50 megapíxeles con zoom óptico de 2x, así como un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles. Delante, la cámara para hacer selfies ofrece una resolución de 50 megapíxeles, por lo que a nivel de cámara, va muy bien equipado, y también parece haber aguantado bien el paso del tiempo.

En términos de batería es donde más flaquea respecto de lo que ahora entendemos como estándar. Ya que tiene una de 4600 mAh de capacidad, ya de por sí baja para los 5000mAh habituales, y a años luz de baterías grandes actuales de entre los 6000mAh y 8000mAh en muchos gama media premium, sobre todo chinos. Llega con Android, aunque no sabemos si en su versión 15 o 16.