FUTURO TOPE DE GAMA DE XIAOMI
El Xiaomi 17 Max confirma su espectacular ficha técnica
La firma china ha desvelado oficialmente varias características de su próximo terminal de alta gama, que presumirá de un procesador, batería y cámaras de primer nivel.
Desde luego las fichas técnicas de muchos móviles hoy en día eran impensables hace apenas un año, la tecnología suele evolucionar rápido, pero en algunos aspectos lo está haciendo a velocidad de crucero. En esta ocasión, se han confirmado los rumores de hace unos días, que apuntaban a algunas características muy potentes del futuro tope de gama de Xiaomi. Y es que la acumulación de grandes sensores y baterías de gran capacidad sigue siendo muy elevada.
Xiaomi confirma muchas de sus características
Lo que hace unos días eran unos simples rumores producto de filtraciones, hoy se ha convertido en realidad, ya que ha sido la propia Xiaomi la que ha desvelado los detalles de varias facetas esenciales de este teléfono. Empezando por su cámara de fotos, que presumirá de un gran sensor de 200 megapíxeles, en un conjunto fotográfico que estará avalado por Leica.
A este le acompañará un sensor de 50 megapíxeles teleobjetivo, de periscopio con un zoom 3x. Así como un ultra gran angular de 50 megapíxeles, por lo que si a esto le añadimos el factor Leica, se convertirá en una de las mejores cámaras de fotos del mercado en un smartphone. La firma china también ha confirmado otro aspecto importante, como es el de su gran batería.
Esta será una de las más grandes de su categoría, ya que contará con una capacidad de nada menos que 8000mAh, algo muy poco habitual para este tipo de teléfonos. Para un terminal de tanta potencia en todos los sentidos, una batería de este tipo es garantía de una autonomía a la altura, seguramente de hasta dos días sin problemas.
Y a todo esto le acompaña también el procesador más potente del momento, como es el Snapdragon 8 Elite Gen 5. De esta manera podemos esperar el máximo rendimiento en todas sus facetas, porque obviamente estará acompañado de un almacenamiento UFS de alta velocidad, que le permitirá a este dispositivo leer y escribir archivos a una velocidad acorde con la que el teléfono es capaz de procesar todos los datos.
Así que este teléfono es evidente que va a convertirse en un nuevo tope de gama de la marca, ya que destaca en todas sus facetas. Otros modelos suelen ofrecer potentes procesadores con baterías de enorme capacidad, pero sacrifican la cámara de fotos, en este caso no hay nada de eso, y todo se lleva al extremo, también esa cámara de fotos. Por lo que sin duda alguna da la sensación de que los chinos lo van a apostar todo a este terminal, incluso para rivalizar con su propio modelo Ultra. El nuevo terminal de Xiaomi se presentará la semana que viene en China, concretamente el 21 de mayo.
