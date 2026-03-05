El Vivo X300 FE es oficial con unas características algo familiares

Vivo ha lanzado una nueva versión de su X300, ya son varias las que lleva a sus espaldas, y desde luego en esta ocasión parece tratarse básicamente de una estrategia comercial. Y es que el fabricante ha hecho lo que tantos otros asiáticos suelen hacer al lanzarlos fuera de China, renombrarlos. Y aunque parece el caso de este nuevo Vivo X300 FE, la realidad es que hay algún detalle que nos puede hacer pensar diferente, pero vamos a conocerlos todos.

Ficha técnica del Vivo X300 FE

Tal y como hemos podido comprobar gracias al medio GSMArena, este teléfono estaría basado en el Vivo S50 Pro Mini, del que ya os hemos hablado alguna vez, y que nos sorprendió por su bonito diseño, similar al del iPhone Air o los Google Pixel. Este teléfono se ha lanzado con una pantalla AMOLED LPTO de 6,31 pulgadas, con resolución Full HD+. Gracias a esta tecnología su tasa de refresco es variable de 1 a 120 Hz.

Los Vivo X300 FE | Vivo

Es un móvil muy potente, gracias al procesador Snapdragon 8 Gen 5, que viene acompañado de 12GB de memoria RAM y 256GB o 512GB de almacenamiento interno UFS 4.1, que es especialmente rápido. Un móvil que en ese bonito módulo en forma de pastilla cuenta con una cámara compuesta por un sensor principal de 50 megapíxeles, así como un teleobjetivo de 50 megapíxeles, que ofrece un zoom óptico de 3x. Y además un ultra gran angular de 8 megapíxeles.

Vivo X300 FE | Vivo

La batería de este teléfono es bastante grande, con una capacidad de 6500mAh, y una potencia de carga de 90W, así como de 40W sin cables. Por lo que es evidente que se trata de un teléfono potente en este apartado y por encima de la media en su gama. Además es bastante resistente, ya que cuenta con la máxima certificación IP58 e IP69, frente al agua y al polvo. Viene con Android 16 bajo la capa de personalización de Origin OS 6.

Y lo mejor, tiene 5 años de actualizaciones de sistema operativo y 7 de seguridad, por lo que en términos de soporte se codea con los mejores. Parece ser que la única diferencia real de este modelo con el original lanzado en China es la conectividad Bluetooth 6.0 que estrena esta variante, frente al Bluetooth 5.4 de su homólogo. Seguramente sea un cambio más bien orientado a actualizar a la última versión disponible tras el tiempo transcurrido de su lanzamiento en China.

De momento este modelo ha sido visto en la tienda oficial de Vivo en Rusia, por lo que no hay que descartar que pueda extenderse al resto de Europa más adelante, y lo podamos ver en España. Recordemos que este apellido FE se suele utilizar para modelos de alta gama más accesibles, como hemos visto en el caso de Samsung. En esta ocasión, el Vivo X300 FE se ha puesto a la venta en Rusia por 660 euros al cambio, para esa versión de 12GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno.