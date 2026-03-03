El Oppo A6s Pro es oficial y presume de una nueva y potente cámara selfie

Oppo ha lanzado hoy un nuevo teléfono de su gama A6, que desde luego es una de las más numerosas que recordamos en mucho tiempo. La hemos conocido de momento en Bangladesh, donde la firma lo ha desvelado de manera bastante discreta. Y es que este teléfono aunque pertenece a la gama A6 y añade una s a su denominación, ofrece mejoras un tanto discretas respecto de ese otro modelo.

Ficha técnica del Oppo A6s Pro

Pues bien, vamos al grano con la principal novedad de este teléfono. Y es que cuenta con una cámara selfie de 50 megapíxeles. Desde luego es de las más grandes del mercado, y eso es un gran mérito para un teléfono que se considera de gama media. Y es que su predecesor contaba con una cámara de 16 megapíxeles, por lo que el salto de resolución es cuando menos notable sin duda.

El nuevo Oppo A6s Pro | Oppo

Por lo demás este teléfono es idéntico a ese Oppo A6 Pro. Esto quiere decir que tiene una pantalla AMOLED de 6,57 pulgadas, con tasa de refresco de 120Hz, así como resolución Full HD+ y un brillo pico de 600 nits. Nos ofrece el mismo procesador, el Heliko G100 de MediaTek, que es uno de los más solventes y con mejor reputación del mercado de la gama media.

La cámara de fotos, además de esa gran mejora del sensor selfie, ofrece también un sensor de 50 megapíxeles como principal, así como una lente auxiliar que no se especifica, pero que seguramente sea de 2 megapíxeles, macro o de profundidad. La batería es uno de sus puntos fuertes, ya que tiene una capacidad enorme, de 7000 mAh, eso es mucho sin duda en la gama media. Y no solo es, sino que se carga bastante rápido.

Gracias a una potencia de carga de 80W, lo que ayuda a que a pesar de lo grande la tengamos completamente cargada en un tiempo muy razonable desde luego. Nos ofrece características como un potente sensor de huellas integrado en la pantalla, así como Wifi de doble banda, Bluetooth 5.4, y altavoces estéreo. También ofrece conectividad NFC y un puerto USB tipo C. Su sistema operativo es Android 15 bajo la capa de personalización ColorOS 15.

Precio del Oppo A6s Pro

El nuevo Oppo A6s Pro se ha lanzado de momento en Bangladesh, y lo hace en una versión de 8GB de memoria RAM, así como un almacenamiento de 256GB. El precio con el que se estrena es de unos 279 euros al cambio, dentro de lo que se puede esperar de un dispositivo de estas características. No hay que descartar su lanzamiento en España, con este u otro nombre.