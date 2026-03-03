El mejor teléfono de OPPO llegará a Europa muy pronto. ¿Qué podemos esperar?

Sorpresa en el Mobile World Congress: el mejor teléfono de OPPO está a punto de dar el salto definitivo a Europa. La compañía ha confirmado en el MWC 2026 de Barcelona que el OPPO Find X9 Ultra tendrá lanzamiento global este mismo año, y eso incluye España.

Es una excelente noticia ya que es la primera vez que la gama Ultra de OPPO sale oficialmente de China para competir de tú a tú en el segmento más exclusivo del mercado. Así que este OPPO Find X9 Ultra será un rival a la altura de pesos pesados como el Samsung Galaxy S26 Ultra.

El OPPO Find X9 Ultra llegará a España muy pronto

La confirmación se produjo durante un evento con medios en el que los directivos de la firma dejaron claro el mensaje: el OPPO Find X9 Ultra llegará a Europa. Si tenemos en cuenta que ha renovado su colaboración con Hasselblad, la icónica firma sueca de fotografía, está claro que este OPPO Find X9 Ultra apostará por un apartado fotográfico soberbio.

En cuanto a sus características técnicas, la pantalla del OPPO Find X9 Ultra estará formada por un panel plano OLED de 6,82 pulgadas con resolución 2K. Aunque algunas unidades de prueba habrían trabajado a 144 Hz, todo apunta a que la versión final ofrecerá 120 Hz, una cifra más coherente en términos de consumo energético y equilibrio general.

Como no podía ser de otra manera, el corazón de silicio del OPPO Find X9 Ultra estará formatdo por un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, el procesador más potente de Qualcomm para 2026, acompañado de ColorOS 16 basado en Android 16.

Pero la gran baza será la cámara del OPPO Find X9 Ultra. Y se espera una configuración principal formada por un sensor principal de 200 megapíxeles, un ultra gran angular de 50 megapíxeles, un teleobjetivo periscópico de 200 megapíxeles con zoom óptico 3x y un segundo periscopio de 50 megapíxeles.

En la parte frontal podría incorporar una cámara de 50 megapíxeles para selfies y videollamadas. A esto habrá que sumarle diferentes herramientas de IA que harán que la cámara de OPPO Find X9 Ultra destaque con nota.

Lo mejor es que OPPO no ha escatimado en términos de autonomía, ya que la batería del OPPO Find X9 Ultra rondaría los 7.050 mAh con carga rápida de 80W por cable y 50W inalámbrica. Quedan por conocerse el precio en euros y el calendario exacto de llegada a España, datos que la compañía compartirá más cerca del lanzamiento.