Tu actual tarjeta SIM ya no sería compatible con los futuros iPhone 18

La tarjeta SIM nos lleva acompañando ya prácticamente 30 años, como parte inseparable de nuestra relación con los teléfonos móviles primero, y smartphones después. Estas siempre nos han acompañado en distintos formatos, cada vez más pequeños, y siguen siendo la parte imprescindible de toda contratación de una línea telefónica. Pero la eSIM está impactando ya con fuerza en el mercado, es la evolución virtual de ella, y parece que va a estar más presente que nunca en los próximos años con nuestros móviles, sobre todo si atendemos a lo que hemos conocido de los iPhone 18.

Novedades en su comercialización en Europa

Lo que hemos conocido ahora es que los iPhone 18 Pro y Pro Max, cuando se lancen en Europa en septiembre, llegarán en versiones exclusivas con eSIM, por lo que la tarjeta SIM física que utilizas ahora ya no funcionará con estos modelos, y por tanto tendrías que pedirle a tu operador que te active la tarjeta eSIM virtual. Esto de momento es solo un rumor que ha compartido Techmaniacs.

Los nuevos iPhone 17 | Apple

Pero hay que darle bastante credibilidad, si tenemos en cuenta que Apple comercializa de esta forma sus iPhone ya en numerosos países. En total son 12 los mercados en los que Apple vende sus iPhone solo con eSIM, como son, por ejemplo, Estados Unidos, México, Japón, o Arabia Saudí entre otros. Por tanto, todos los mercados europeos, o al menos los más grandes, contarían solo con versiones eSIM.

Apple tiene pensado cambiar por completo el plan comercial de la nueva gama de los iPhone 18. Y es que, en lugar de lanzar todos los modelos a la vez el próximo mes de septiembre, la idea de los de Cupertino este año sería distinta y se extendería hasta 2027. Y es que en septiembre tendremos los nuevos iPhone 18 Pro y 18 Pro Max. Así como el nuevo iPhone plegable, el primero de su historia, y que acaparará la atención.

Y en segundo lugar, el iPhone 18 pasará a lanzarse en febrero o marzo de 2027, junto al iPhone 17e. Por lo que entonces tendremos un lanzamiento conjunto de los dos modelos de iPhone más accesibles y baratos. Un cambio sin precedentes en la historia de APple, pero que puede tener mucho sentido con la irrupción del iPhone plegable, que sin duda va a capturar todas las miradas, y quitar protagonismo a la base de la gama, los modelos más accesibles. Veremos si finalmente llegan con una configuración solo eSIM, pero no sería nada descabellado.