El Vivo V60 está más cerca de Europa con su estreno fuera de China

El sucesor del Vivo V50 ya se vende fuera de China, un teléfono que probablemente llegue a Europa pronto, ya que estos modelos normalmente se han vendido en España, por lo que no sería de extrañar que a finales de este mes o comienzos de septiembre tengamos buenas noticias al respecto. Vamos a repasar el precio con el que se lanza fuera de China, para hacernos una idea de lo que podría costar aquí, y por supuesto a refrescar su ficha técnica, que es una de las más competentes entre la gama media premium.

Esto es lo que cuesta fuera de China

El nuevo Vivo V60 se ha lanzado ahora en Taiwan, Vietnam y Malasia. En este último país sabemos que su precio es de unos 400 euros al cambio, para la versión de 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Un precio acorde a lo que podemos esperar en España, aunque lo normal es que sea algo más caro, pero no de manera notable.

Vivo V60 | Vivo

Ficha técnica del Vivo V60

El nuevo teléfono de la firma china llega con unas prestaciones muy interesantes. Con una gran pantalla de 6,77 pulgadas con resolución Full HD+, y todo ello dentro de un panel con tecnología OLED que cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz. Por tanto, es un móvil con el que podemos jugar a títulos exigentes con la máxima calidad de imagen. Algo a lo que ayuda también su potencial, el que le dota su procesador.

Y es que este nuevo terminal llegará con uno de los procesadores más potentes de la gama media. Este es un Snapdragon 7 Gen 4, que nos brinda un buen potencial para cualquier tarea que queramos hacer con él en el día a día. Como hemos visto, llega con versiones de 8 GB de RAM junto a 128 GB o 256 GB de almacenamiento interno. A nivel de cámara, llega con muy buenas prestaciones, como suele ser sello de Vivo.

Esta cámara presume de lentes ZEISS, y cuenta con un sensor principal de 50 megapíxeles, que viene acompañado de un sensor de telefoto con 50 megapíxeles, que es perfecto para hacer los mejores retratos. No falta un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles, para complementar el trabajo de estos sensores. Delante, a la hora de hacer selfies, también tenemos mucho potencial, con una cámara delantera de 50 megapíxeles, nada menos, de las más grandes del mercado.

La batería también es de las más grandes de su categoría, con 6500 mAh de capacidad. Y además se carga muy rápido, con una potencia de 90 W. Incluso llega con función Bypass, que es perfecta para gaming, ya que mientras jugamos, el cargador alimenta directamente al smartphone y no a la batería, lo que la protege de largas y exigentes sesiones de carga que pueden dañarla y reducir su rendimiento o capacidad de forma prematura. Para terminar, llega con un gran nivel de resistencia, gracias a la certificación IP68 e IP69, que le permite sumergirse a 1,5 metros de profundidad y soportar chorros de agua caliente a 80 grados.