Los próximos iPhone podrían llegar con un botón de menos, ¿por qué?

Fueron los iPhone 15 Pro los móviles de Apple que estrenaron el botón de acción, un botón físico adicional que se puede configurar con una acción concreta cuando se pulsa de manera prolongada. Ahora, un filtrador está desvelando que podría haber cambios en este sentido de cara a los próximos iPhone. Porque parece que van a llegar con un botón físico menos, y sí, os podéis hacer una idea de cuál es exactamente ese botón que va a desaparecer del dispositivo de los californianos.

Adiós al botón de acción

Ha sido un filtrador en la red social china Weibo quien ha desvelado detalles sobre los planes de Apple respecto de la configuración de los botones de sus smartphones durante el próximo año. Y es que, según este filtrador, Apple se desharía de ese botón de acción, por lo que ya no estaría presente en los iPhone que lanzará Apple en la segunda mitad del año 2027.

El iPhone 15 Pro | Foto de Yuheng Ouyang en Unsplash

Esto quiere decir que los iPhone 20 que llegarán a partir de septiembre ya no contarían con este botón. Pero no se perderá la utilidad de este, porque parece que Apple va a reciclar su uso en otros botones. Concretamente, el botón de acción se integrará en el actual botón de cámara, que permite activar la cámara de fotos cuando lo apretamos una vez.

Pues bien, la acción de abrir la cámara con el toque al botón seguirá estando presente, pero ese mismo botón absorberá las funciones del botón de acción al hacer lo mismo que este con una pulsación larga. Recordemos que el botón de acciones se puede configurar de forma independiente con diferentes utilidades, en forma de atajos y acceso directo a diferentes funciones del teléfono.

Por tanto, todas esas funciones se mantendrán y seguirán estando presentes, pero ahora desde el propio botón de cámara. Actualmente, la pulsación prolongada nos da acceso a la búsqueda inteligente de Siri, que abre también la cámara de fotos, pero en este caso para hacer una instantánea donde analizar el contenido y lo que aparece delante de la cámara con la ayuda de la inteligencia artificial.

Por lo que en el lado izquierdo del iPhone ya no tendremos tres botones como ahora, donde están los botones de volumen y el de acción, y solo se quedarán los primeros. Mientras que en el lado derecho se mantendrá el botón de encendido y el de la cámara, que también es capacitivo y nos permite deslizar el dedo para alterar el zoom y otras funciones.

Sin duda, es un rumor que parece bastante plausible y que demostraría que este botón no habría tenido el reconocimiento ni la popularidad esperada por Apple para mantenerlo. Pero puede haber otras razones independientemente de todo lo que se use, ya que podría tomar esta decisión para mejorar el diseño del teléfono y contar con más espacio para determinados componentes. Todavía queda prácticamente un año para salir de dudas.