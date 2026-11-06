Este podría ser el diseño del iPhone 20, ¿regreso a los orígenes?

Si 2026 ha estado marcado por el lanzamiento más revolucionario de Apple en los últimos años, el iPhone Duo, ahora el gran desafío de la marca es brindar a sus seguidores un iPhone a la altura de su 20 aniversario. Y poco a poco se van filtrando diseños que podrían corresponder a este nuevo modelo. Y la verdad es que lo poco que se ha filtrado es bastante agradable visualmente, y sobre todo nos gusta porque recupera algo que los iPhone han perdido en los últimos años, y que enlaza precisamente con sus primeros modelos de 2007, que el próximo año cumplirán su 20 aniversario.

Regreso a las formas redondeadas

El usuario CID de X ha compartido unas imágenes donde se puede ver el diseño que tendría ese iPhone del 20 aniversario. Y lo más llamativo es que tiene un aspecto muy similar al de 2007, a los orígenes de estos teléfonos. Por algunos detalles concretos, como los bordes, que vuelven a ser curvados, en lugar de rectos como ahora, mientras que ese marco recuperaría el acabado plata brillante.

Para redondear el toque retro, la pantalla volvería a las curvas al menos en sus laterales, aunque parece que en la parte superior e inferior también sería algo curvada, todo ello para volver a un diseño más redondeado como el de hace casi 20 años ahora. Otro aspecto interesante es que la isla dinámica sería mucho más pequeña de lo habitual, reduciendo la presencia de los diferentes componentes del Face ID para favorecer una forma de pastilla más compacta.

También podemos observar cómo la barriga de la cámara seguiría asomando en la parte trasera, aunque con una progresión algo menos abrupta, y con formas más curvas también. Incluso el diseño de los botones laterales sería bastante similar al de los iPhone más veteranos. En otra imagen compartida donde se enfrenta este modelo al iPhone X, se puede observar también que las esquinas del modelo de 20 aniversario son también más curvadas.

Y es precisamente por el reflejo de la luz en los bordes de la pantalla como podemos deducir que existirán esas curvas tan clásicas en la pantalla del iPhone, que por cierto ahora presume de un panel totalmente plano, como el resto del terminal, donde los bordes y la parte trasera son totalmente rectos. Ahora bien, no parece que la parte trasera del modelo de 20 aniversario vaya a tener una curva pronunciada, pero estará bastante integrada con las curvas laterales.

Sobre las características que ofrecerá, obviamente habrá una mejora en su rendimiento, con un nuevo chip que seguramente ofrezca un plus de potencia por celebrar tamaño hito. Pero sobre todo se esperan mejoras en el Face ID, cada vez menos visible y con una isla dinámica más reducida, así como mejoras importantes en la cámara de fotos. Pero sobre todo será su aspecto externo el que nos demuestre que estamos ante un iPhone único, que cumple ya la friolera de 20 años.