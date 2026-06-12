Motorola lanza el Moto G Max, un móvil que te va a resultar muy familiar

La gama media de Motorola sigue creciendo con nuevos modelos, algunos de ellos nos resultan sorprendentes porque adoptan nuevas denominaciones, pero en realidad su interior es el mismo de otros modelos que ya están en el mercado. Es el caso del nuevo Moto G Max, que nos ha sorprendido por su llegada al mercado con una denominación nueva. Pero que en realidad es un teléfono que ya teníamos en el radar, y que de hecho ya se vende en España desde hace meses.

En realidad es un Moto G87

Así es, se trata de un modelo que ha lanzado la marca en nuestro país vecino, Portugal. Pero en realidad se trata de un Moto G87, un modelo que lleva ya meses a la venta en España, y que es uno de los más avanzados de la serie G, que es a su vez una de las más populares. Por tanto, es un terminal que podemos comprar actualmente en nuestro país. Recordemos que el Moto G 87 es un móvil bastante grande, con una pantalla que se acerca a las 7 pulgadas.

El moto g87 ya es oficial: cámara de 200 megapíxeles y resistencia extrema a precio comedido | Motorola

Concretamente, 6,78 pulgadas, en un panel con tecnología AMOLED, así como una tasa de refresco de 120 Hz y resolución Full HD+ de 1272 x 2772 píxeles. Además, cuenta con un brillo pico de 5000 nits, sin duda alguna una cifra bastante respetable. En cuanto al rendimiento, ofrece un potente procesador MediaTek Dimensity 6400, un chip con conectividad 5G muy solvente.

La cámara de fotos es uno de sus puntos fuertes, no porque cuente con dos sensores, sino porque el principal tiene una gran resolución de 200 megapíxeles, mientras que el secundario es un ultra gran angular de 8 megapíxeles. Delante, el sensor selfie es de 32 megapíxeles. La batería es bastante común, ya que su capacidad es de 5200 mAh, en la media, y por tanto no podemos esperar tecnología de silicio-carbono, ya que a nivel de grosor y peso también se mueven en los estándares.

Su potencia de carga es de 30 W. Ofrece también lector de huellas bajo la pantalla, así como Wifi de doble banda, Bluetooth 5.4, NFC y conectividad USB tipo C. Su software es Android 16, bajo la última versión de la capa de Motorola, que cuenta por otro lado con numerosas funciones de IA, incluyendo el asistente Gemini. Por tanto, un curioso modelo que bebe de un teléfono que ya teníamos disponible en España desde hace unos meses.