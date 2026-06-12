El Samsung Galaxy A27 5G es oficial: pantalla AMOLED de 120Hz y 6 años de actualizaciones

Samsung ha presentado uno de sus móviles más esperados en la gama media, como es el Galaxy A27 5G. Es uno de los más accesibles, pero no por ello un teléfono menos interesante. Y es que no hay más que ver sus características para comprobar que es un móvil con una relación de prestaciones y precio realmente interesante. Destacando por una pantalla de primer nivel y por un software que le permitirá durar muchos años sin tener que cambiar de teléfono, y eso en estas franjas de precio, es muy de agradecer.

Ficha técnica del Samsung Galaxy A27 5G

Se trata de un smartphone que se ubica en la gama más accesible de entre los móviles de gama media, y lo hace con un diseño realmente atractivo, que es muy similar al de sus predecesores, pero este año con cambios en su módulo de cámara. Este es triple, y en lugar de mostrar los sensores desnudos, estos se encuentran dentro de un módulo vertical y en forma de pastilla, ahora de color negro. Pero más allá de eso, es la ficha técnica la que lo hace más atractivo.

Samsung Galaxy A27 5G | Samsung

Porque se trata de un teléfono que cuenta con una pantalla bastante grande, de 6,7 pulgadas, y con tecnología Super AMOLED, habitual en los teléfonos de Samsung. Esta tiene una tasa de refresco de 120 Hz, así como una resolución Full HD+ y un brillo de 800 nits. Por tanto para su horquilla de precio, es una pantalla muy digna, que ofrece calidad y un movimiento muy fluido con esa tasa de refresco tan elevada.

Viene con un procesador perfecto para la gama media, como es el Snapdragon 6 Gen 3, aquí no hay Exynos, sino el chip de gama media más versátil de Qualcomm, por lo que el rendimiento es muy solvente, desde luego. La memoria RAM de la que viene acompañado es de 6 GB u 8 GB LPDDR5X, así como con 128 GB o 256 GB de almacenamiento interno UFS 3.1. Cuenta con una ranura microSD que nos permite almacenar datos hasta 1 TB.

Sobre su cámara de fotos, ya es poco habitual ver tres sensores en una de su gama, y en este caso los tenemos, el principal de 50 megapíxeles, que destaca por contar con estabilización óptica de imagen. El secundario es un sensor ultra gran angular de 5 megapíxeles, mientras que el tercer sensor es un macro de 2 megapíxeles. Delante, la cámara para selfies es de 12 megapíxeles, una buena mezcla de cuatro sensores en total.

Además, la cámara puede grabar vídeo en 4K a 30 fps . En términos de batería, este teléfono ofrece una con 5000 mAh, dentro de la media, por lo que no podemos esperar tecnología de silicio-carbono, algo lógico, cómo está el precio de la memoria, por las nubes. La potencia de carga es de 25 W. Además, llega con Android 16 como sistema operativo y One UI 8.5 como capa de personalización del sistema. Lo mejor, que llega con 6 años de actualizaciones, por lo que las tendremos garantizadas hasta el año 2032.

Estrena Wifi de doble banda, Bluetooth 5.1, lector de huellas en el lateral, en el botón de encendido y con un conector USB tipo C. Sus dimensiones son de 162.4 x 78.2 x 7.8mm y su peso de 200 gramos. De momento ha aparecido en la web de Samsung en la República Checa, y está disponible en colores azul, negro, rosa claro y verde claro. Es de esperar que llegue a España en cuestión de días o semanas.