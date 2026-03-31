El vivo X300 Ultra ya es oficial, así es el teléfono con mejor cámara de 2026

Ayer fue un día muy importante para vivo. No solo por el hecho de que ha presentado el vivo X300 Ultra, su mejor teléfono hasta la fecha y que apuesta por un apartado fotográfico de altura. Además, es el primer miembro de la gama Ultra que llegará a España.

¿Sus armas? La cámara del vivo X300 Ultra será capaz de sustituir a muchas cámaras profesionales gracias a su colaboración con ZEISS y a un hardware diseñado específicamente para la captura de imagen y vídeo de nivel cinematográfico.

Diseño premium con ADN fotográfico

Desde el primer vistazo queda claro que el vivo X300 Ultra no es un smartphone convencional. El enorme módulo circular trasero domina el diseño y anticipa su principal argumento: la fotografía.

vivo X300 Ultra | vivo

Tampoco faltan acabados premium, con un cuerpo fabricado en titanio y cristal de alta resistencia. Por último, y como no podía ser de otra manera, el vivo X300 Ultra ofrece certificación IP68 e IP69 frente al polvo y el agua

Y, si buscas la excelencia fotográfica, vivo ofrece una edición especial que incorpora un completo kit fotográfico con empuñadura Imaging Grip, anillo adaptador para trípode y un teleobjetivo ZEISS de 400 mm, lo que permite utilizar el móvil como si fuera una cámara réflex tradicional.

Ficha técnica del vivo X300 Ultra

Comenzaremos hablando de la pantalla del vivo X300 Ultra, presume de un panel AMOLED de 6,82 pulgadas con resolución 2K y una tasa de refresco adaptativa de hasta 144 Hz. Y ojo, que ofrece un brillo máximo de hasta 4.500 nits, por lo que la calidad de imagen estará a la altura.

Potencia tampoco faltará, gracias a un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, con 16 GB de memoria RAM ampliables virtualmente y hasta 1 TB de almacenamiento. Como hemos dicho, este vivo X300 Ultra es una bestia en toda regla.

Pasamos a la cámara del vivo X300 Ultra, que es su gran exponente. Para empezar, apuesta porun sistema ZEISS de triple lente con sensores de hasta 200 MP. La cámara principal de 200 MP con apertura f/1.85 y estabilización óptica está acompañada de un teleobjetivo periscópico también alcanza los 200 MP y permite un zoom digital de hasta 100 aumentos. Por último, tampoco falta un ultra gran angular de 50 MP con campo de visión de 123,4 grados, mientras que la cámara frontal también alcanza los 50 MP y permite grabación en 4K.

vivo X300 Ultra | vivo

Ya hemos visto que la cámara del vivo X300 Ultra es de lo mejor del mercado, a lo que hay que sumarle capacidad de grabar vídeo 4K multifocal a 120 fps y grabación Log de 10 bits y herramientas de Ia que garantizan la mejor experiencia.

Cerramos con una autonomía que no decepcionará, ya que el vivo X300 Ultra montará una batería de 6.600 mAh con carga rápida FlashCharge de 100 W y carga inalámbrica de 40 W.

Fecha de lanzamiento en España

Respecto a su lanzamiento en España, El vivo X300 Ultra estará disponible en España a partir del 24 de abril a través de la tienda online oficial, mientras que su llegada a tiendas físicas está prevista para el 4 de mayo.

El dispositivo se comercializa en los colores Volcano Black y Steppe Green, en una única configuración de 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, incluyendo el kit fotográfico profesional en la edición especial. ¿Su precio? Habrá que esperar un poco para descubrirlo.