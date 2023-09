Las ventas de los teléfonos plegables de Samsung ya superan a las de su emblemática familia Note

Hace años Samsung marcó un antes y un después con el lanzamiento de su familia Note. Un formato nuevo que revolucionó el sector, marcando el particular pistoletazo a un nuevo mercado: el de los phablets.

Pero, con el paso del tiempo, la familia Note dejó de tener sentido a ojos de Samsung. El elemento principal de estos dispositivos radicaba en su mastodóntica pantalla, más grande que la de un teléfono habitual.

A medida que el mercado de la tecnología evolucionaba y los fabricantes encontraban formas de reducir los tamaños, poco a poco se fue aumentando la diagonal de pantalla de los teléfonos. Al punto de que a día de hoy el estándar roza las 6,3 pulgadas.

Y a esto hay que sumarle la llegada de los primeros teléfonos plegables. Cuando Samsung presentó los primeros Galaxy Z Fold y Z Flip lo hizo justo en agosto, la fecha en la que oficialmente presentaba los Note.

Samsung vende más plegables que nunca, la familia Note no volverá

El problema de Samsung a la hora de eliminar la familia Galaxy Note es que había una legión de fans enamorados de este modelo. Pero la compañía coreana tuvo claro que ya no tenía sentido continuar, por lo que decidió eliminar esta gama de teléfonos de su catálogo. Una decisión más que acertada.

Cámara del Samsung Galaxy Note 20 | Samsung

O esto es lo que se desprende del último informe recogido por los compañeros de 9to5Google, donde se han hecho eco de unas declaraciones del director de marketing de Samsung para Europa, Benjamin Braun, quién confirmó que las ventas de teléfonos plegables de la compañía han superado a las de la serie Galaxy Note. Al menos en el mercado de Europa.

“Nuestros últimos teléfonos plegables se venden súper rápido. De hecho, las ventas anuales de nuestros dispositivos plegables han superado las de la serie Note en Europa.” Dijo el director de marketing de Samsung para Europa.

No hace falta recordar que Samsung tiene una clara posición dominante dentro del sector de los teléfonos plegables. Solo hay que ver los últimos datos, donde Samsung domina con puño de hierro al vender 9 de cada 10 plegables en el mercado.

Aunque no han especificado si el Samsung Galaxy Z Fold o el Samsung Galaxy Z Flip es el puntal de esta volumen de ventas, pero está claro que, aunque el legado de la familia Note sigue ahí, no veremos nuevos modelos, por lo menos a corto plazo.

Esto no significa que Samsung no vaya a lanzar nunca un nuevo Samsung Galaxy Note. Es posible que en un futuro lancen alguna edición limitada para los usuarios más nostálgicos. Pero está claro que eliminar la gama Samsung Galaxy Note no fue un error en absoluto.