Samsung Galaxy S24 Ultra: nuevos e interesantes detalles sobre su cámara

Si por algo destacará el Samsung Galaxy S24 Ultra será por su cámara de fotos. Y es que este modelo es el que presume de contar con una cámara más avanzada en toda la gama de móviles de los coreanos. Y precisamente ahora hemos conocido nuevos detalles acerca de cómo será esta nueva cámara de fotos, y por tanto, de qué va presumir el nuevo tope de gama de la firma. Estas informaciones tienen que ver con uno de sus sensores más interesantes, en este caso uno de periscopio, que permitirá disfrutar de un zoom adicional sin pérdida de calidad.

Nuevo sensor telefoto

No es que el Galaxy S23 Ultra no tenga un sensor de periscopio, pero lo que sí es verdad es que su resolución no es todo lo elevada que nos gustaría. Algo que va a cambiar pronto si tenemos en cuenta la filtración que acaba de realizar uno de los filtradores más cercanos al universo de Samsung. Y es que según Ice Universe, esta nueva generación contará con un nuevo sensor de telefoto con una mayor resolución.

Concretamente mientras el modelo actual cuenta con un telefoto de 10 megapíxeles con un zoom 3x, el nuevo sensor va a elevar su resolución hasta los 50 megapíxeles, lo que va a ser una gran mejora respecto de su predecesor sin duda alguna. En principio no se han detallado más datos sobre este sensor, pero es evidente que todo apunta a que tendremos un teléfono que, en este aspecto, el del zoom, tendrá muchas mejores prestaciones que las conocidas este año.

Y eso que los modelos Ultra de Samsung ya de por si nos ofrecen una calidad indudable en este aspecto. Así que parece que será una de las grandes novedades de la cámara, pero estamos seguros que no será la única.

Todo lo que esperamos de este teléfono

Es evidente que aún es muy pronto para poder hacernos una idea de lo que nos ofrecerá el resto de la ficha técnica, porque todavía tenemos por delante 6 meses. Pero el cambio más evidente se espera en el procesador, que debería ser el Snapdragon 8 Gen 3, después de que Samsung haya dejado de lado sus Exynos en los últimos años. Aunque podemos esperar otras novedades interesantes.

Como en su batería, que se espera estrene la nueva tecnología de apilamiento. Esto básicamente permitirá contar con una mayor capacidad en el mismo espacio. Por eso deberíamos esperar la máxima autonomía en este modelo sin tener que aumentar su grosor o peso. Lógicamente podemos esperar otras mejoras menores, y en su cámara, que además del telefoto no hay que descartar que estrene otros sensores con mayor resolución.

Tenemos tanto el periscopio como el ultra gran angular con resoluciones de 10 y 12 megapíxeles, y eso es algo que evidente se puede mejorar con más resolución. En cualquier caso, todavía hay mucho camino que andar hasta que estos teléfonos se hagan oficiales, y es muy posible que en este intervalo de tiempo sean muchas más las novedades que se vayan añadiendo.