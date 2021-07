Trucos para ahorrar batería en el móvil sin activar el modo oscuro

El modo oscuro de los teléfonos móviles tiene como objetivo ahorrar batería y proteger la vista. Ya son varias las aplicaciones que han incorporado este modo entre sus funcionalidades. Sin embargo, aunque se consigue ahorrar hasta un 67% de la batería, existen otras formas de mantenerla intacta, como las que te mostramos en el vídeo, sin tener que activar el modo oscuro.

Ajustar el brillo de la pantalla hasta la mitad de la capacidad es uno de esos métodos. No hay que mantener la iluminación al máximo, sobre todo en lugares con poca luz, pues podría dañarnos la vista además de gastar mucha más batería.

También es importante cerrar las aplicaciones mientras no se estén usando para que el teléfono no continúe consumiendo energía ni utilice recursos para seguir buscando actualizaciones. Si, en cambio, hay una aplicación que no vas a utilizar durante un rato pero sí más tarde, es recomendable no cerrarla, pues el móvil consume mucha energía abriendo aplicaciones.

Por último, configura el bloqueo automático en pocos segundos a través de los ajustes de tu teléfono para evitar que la pantalla siga encendida después de utilizar el móvil. Accede a “Configuración”, y después busca la opción “Pantalla de bloqueo”. Aparecerán varias opciones en cuanto a la suspensión y deberás elegir una de ellas, en función del tiempo que quieres que pase desde que dejas de tocar tu móvil hasta que se suspenda la pantalla.

Además de todos estos consejos, hay otra serie de sencillas acciones que puedes realizar en tu teléfono para que no consuma batería:

Desactiva el wifi, el GPS, y el Bluetooth . Estos elementos consumen mucha batería de tu teléfono. Desactívalos cuando no los vayas a utilizar.

. Estos elementos consumen mucha batería de tu teléfono. Desactívalos cuando no los vayas a utilizar. Usa el Modo Avión . Si no vas a utilizar el teléfono durante un tiempo porque no te queda batería, activa el Modo Avión. De esta forma, el móvil desactiva el wifi, el GPS, y el Bluetooth y tampoco permite recibir llamadas o SMS. No podrás utilizar el móvil conectado a la red, pero ahorrarás batería.

. Si no vas a utilizar el teléfono durante un tiempo porque no te queda batería, activa el Modo Avión. De esta forma, el móvil desactiva el wifi, el GPS, y el Bluetooth y tampoco permite recibir llamadas o SMS. No podrás utilizar el móvil conectado a la red, pero ahorrarás batería. Activa el ahorro de energía. Todos los teléfonos móviles cuentan con la opción “Ahorro de energía”, que restringe el rendimiento del dispositivo para no gastar batería.

Si, a pesar de seguir todos estos consejos, tu móvil sigue gastando demasiada energía, quizá puedas plantearte la posibilidad de cambiar la batería por una nueva, llevando el dispositivo a un establecimiento especializado.

