La razón por la que deberías cargar la batería del móvil aunque no lo uses

Cuando queremos conservar un móvil que ya no estamos utilizando solemos dejarlo apagado para que no consuma batería. Sin embargo, debemos tener en cuenta algunos pasos para alargar su vida útil lo máximo posible. En este vídeo encontrarás el motivo por el que deberías cargar la batería aunque no utilices el dispositivo.

El mal uso es uno de los principales factores por lo que las baterías de los móviles fallan. La vida útil de una batería de litio se mide en ciclos, y posee entre 300 y 500. Los ciclos son cargas completas que alcanzan el 100%, por lo que no se gasta un ciclo hasta que el móvil no llegue a la carga completa. Esto quiere decir que si un día cargas el móvil un 50% y al día siguiente otro 50%, hasta que no completes la centena no perderás un ciclo.

Debemos cuidar correctamente la batería para que dure lo máximo posible. Para ello, es recomendable no utilizar el móvil cuando esté cargando, así se completará antes y no estaremos realizando un gasto innecesario de ciclos.

¿Es bueno cargar el móvil por la noche?

Presta atención a los tiempos de carga de la batería para no sobrecalentar el móvil. Por ejemplo, no es recomendable dejar el móvil cargando toda la noche. Esto se debe a que el dispositivo pierde poco a poco su autonomía, necesitando mayor tiempo de carga.

Cuando el teléfono alcanza el 100%, la carga se detiene automáticamente. Aun así, si dejamos cargando el móvil toda la noche, utiliza continuamente un poco de energía para que la batería continúe completa. Por ello, es mejor cargarlo de día para poder desenchufarlo cuando sea necesario.

Lleva a cabo un mejor uso de tu móvil para ahorrar batería

También puedes realizar buenas prácticas con tu dispositivo para ahorrar energía y no cargar el móvil constantemente. Ajusta el brillo de la pantalla, apaga la vibración o desactiva la ubicación. Con este tipo de medidas conseguirás que la batería dure lo máximo posible.

En el vídeo te explicamos la razón por la que deberías cargar tu móvil aunque no lo utilices. Recuerda seguir estos consejos para alargar su vida útil lo máximo posible.

