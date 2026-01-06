TCL móvil que promete hasta siete días de batería

TCL sigue cargando su catálogo de cara a 2026. Y si hace poco nos sorprendieron con la TCL Note A1 NXTPAPER, una tablet perfecta para trabajar y que cuida de tu salud ocular, ahora le toca el turno al TCL NXTPAPER 70 Pro, un teléfono de gama media con una autonomía sorprendente.

TCL no iba a dejar escapar la oportunidad de aprovechar el escaparate del CES 2026, y qué mejor que presentando un teléfono que rompe con la dinámica de otros equipos. Para ello, está orientado a un público muy particular.

¿Cómo? Ofreciendo una experiencia de pantalla pensada para leer, escribir y usar el móvil durante horas sin castigar la vista, acompañada además de una autonomía que promete hasta siete días en condiciones muy concretas.

TCL NXTPAPER 70 Pro, el teléfono perfecto para trabajar

Lo cierto es que este TCL NXTPAPER 70 Pro sigue la línea de la tablet, TCL Note A1 NXTPAPER, por lo que está orientado a la productividad. Y para ello, presume de una pantalla IPS LCD de 6,9 pulgadas con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz.

La diferencia está en la tecnología NXTPAPER, que en esta cuarta generación introduce varios modos de visualización pensados para adaptarse al uso real del día a día. Gracias a ello, se puede alternar entre un modo a color convencional, uno tipo papel y un modo monocromo orientado a la lectura prolongada. Este último es el que permite estirar la batería hasta cifras muy poco habituales en un smartphone actual.

La idea de TCL es reducir al mínimo la fatiga visual, y para ello la pantalla elimina el parpadeo, reduce la luz azul y evita reflejos, con un tratamiento antirreflejos que recuerda más a un lector electrónico que a un móvil tradicional.

Antes de continuar, dejar claro que la pantalla del TCL NXTPAPER 70 Pro no es un panel de tinta electrónica, pero sí una interpretación híbrida pensada para quien lee o trabaja mucho en el móvil o lo usa antes de dormir.

El NXTPAPER 70 Pro cuenta además con compatibilidad con lápiz óptico, por lo que o amplía las posibilidades para tomar notas, dibujar o leer documentos con anotaciones, algo que encaja bien con el enfoque del dispositivo.

Pasando a la potencia bruta, el TCL NXTPAPER 70 Pro incorpora un procesador MediaTek Dimensity 7300, acompañado de 8 GB de memoria RAM y dos opciones de almacenamiento interno, 256 o 512 GB. El sistema operativo es Android 16, un detalle que agradecemos.

El apartado fotográfico del TCL NXTPAPER 70 Pro cumple sin grandes alardes. PAra ello, cuenta con una cámara trasera de 50 megapíxeles con estabilización óptica cumple sin alardes, mientras que la cámara frontal de 32 megapíxeles.

Cerramos con su increíble autonomía, gracias a una batería con 5.200 mAh de capacidad y carga rápida de 33 W. En modos normales será como cualquier móvil, pero su modo lectura te permitirá disfrutar de hasta 7 días de uso.

Disponibilidad y precio

TCL ha presentado este modelo a comienzos de enero, con una llegada a Europa prevista para febrero de 2026 y un precio que rondará los 300 a 400 euros.