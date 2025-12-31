Los POCO M8 y M8 Pro se filtran de nuevo antes de presentarse

El fabricante chino está más cerca que nunca de lanzar al mercado sus esperados M8, una gama de teléfonos que representará su gama media, con una relación de prestaciones y precio realmente atractiva. En este caso, los teléfonos se han filtrado en una tienda rusa, donde han dejado ver no solo sus características, sino también el precio que tendrán cuando se pongan a la venta en nuestro continente, por lo que podemos hacernos una idea de lo que nos ofrecerán.

Estos serían los precios de los POCO M8 y M8 Pro

Lo realmente llamativo en este caso es que se han filtrado también detalles como el precio, que ha aparecido para todas sus versiones. Para empezar, la más asequible del POCO M8, con 8GB+256 GB tendrá un precio de 289 euros. En el caso del modelo de 512 GB, este precio ascendería hasta los 336 euros al cambio. En el caso del POCO M8 Pro, este precio obviamente es mayor.

El modelo de 8 GB+256 GB tendría un precio de 390 euros al cambio, mientras que la variante con 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno tendría un precio de 419 euros al cambio. Por tanto, serían precios bastante asequibles para todo lo que nos tienen que ofrecer estos teléfonos, que sin duda ofrecerán algunas características más propias de la gama alta.

¿Y sus características?

Junto a estos precios, también han desvelado sus características, que hemos venido conociendo en los últimos meses gracias a diferentes filtraciones, que sobre todo nos han venido a decir en qué dispositivos se basarán estos modelos de POCO. En el caso de esta filtración, lo que nos han desvelado es que el modelo base, el POCO M8, tendrá una pantalla con tecnología AMOLED, recordemos su precio tan ajustado, para valorarlo.

Esta será curva, y tendrá una diagonal de 6,77 pulgadas, así como una tasa de refresco de 120 Hz. Su procesador será un Snapdragon 6 Gen 3, que es el perfecto procesador de gama media. Y respecto de sus cámaras de fotos, nos ofrecerá un sensor principal de 50 megapíxeles, así como uno de profundidad de 2 megapíxeles. Delante, la cámara para hacer selfies tendrá una resolución de 20 megapíxeles.

La batería de este modelo sería de 5520 mAh, parece algo pequeña para lo que está llegando al mercado, y tendría una potencia de carga de 45 W. En el caso del modelo más avanzado, el POCO M8 Pro, ofrecería también una pantalla de tecnología AMOLED, con una gran diagonal de 6,83 pulgadas. Su tasa de refresco sería de 120 Hz, mientras que su procesador sería un potente Snapdragon 7s Gen 4, el más potente de Qualcomm para la gama media.

Por último, su cámara de fotos tendría un sensor principal de 50 megapíxeles, así como una cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles, y una para selfies de 32 megapíxeles. Su batería estaría a la altura, con una capacidad de 6500 mAh y una potencia de carga de 100 W.