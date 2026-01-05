Los Oppo Reno 15 dan el salto global con tres nuevos modelos

Oppo ha presentado en los últimos días su nueva apuesta por la gama media para el mercado global. Si bien este anuncio está a medio camino entre el lanzamiento en China de estos teléfonos, y de su futura llegada a España, si son un recordatorio de lo que podrían ofrecernos cuando eso llegue, cuando sean oficiales en nuestro país. Se trata de tres nuevos modelos, que comienzan a llegar a algunos países fuera de China, y que vamos a refrescar a continuación, para conocer más detalles de sus fichas técnicas.

Así son los nuevos Oppo Reno 15

Como decimos son tres los modelos que se han lanzado, se trata de los Oppo Reno 15, Reno 15 Pro y Reno 15 Pro Max. Uno de los grandes atractivos de esta nueva gama es su cámara de fotos, que en el caso de los modelos Pro y Pro Max cuentan con un sensor principal de nada menos que 200 megapíxeles, un tamaño considerable desde luego. Estos modelos Pro llegan con un sensor de 50 megapíxeles con un Zoom óptico de 3,5x. Las cámaras selfies ofrecen gran calidad gracias a sensores de 50 megapíxeles.

El Oppo Reno 15 | Oppo

Además, incorporan las tecnologías de fotografía más avanzadas, como PureTone, así como la ayuda de la IA, con el Editor 3.0 de Oppo, que como sabéis es uno de los más reconocidos. Cuando hablamos de potencia y rendimiento, estos teléfonos nos ofrecen dos niveles. En el caso de los dos con el apellido Pro tenemos un procesador MediaTek Dimensity 8450, que viene acompañado de 12GB de memoria RAM LPDDR5X.

El Oppo Reno 15 | Oppo

En el caso del modelo estándar tenemos un perfecto procesador de gama media, el Snapdragon 7 gen 4, uno de los más potentes de la gama media. Cuando hablamos de diseño y de su pantalla, estos teléfonos cuentan con tecnología AMOLED de 120Hz, con la máxima fluidez, y un gran brillo de 3600 nits. Estos cuentan con diseño Aurora Vitality, que se caracterizan por cambiar de color según incide la luz sobre ellos. Una vez más son realmente resistentes al agua, con la certificación IP69, así como la tecnología Splash Touch, que nos permite usar la pantalla incluso si está mojada o tenemos guantes.

Sobre la batería, vienen también muy equipados, con altas capacidades. Como la batería de 6500 mAh del Oppo Reno 15 Pro Max, que viene acompañado además de 80W de carga rápida, y una carga inalámbrica de 50W. En el caso del modelo intermedio, el Oppo Reno 15 Pro, tenemos una de 6200mAh, mientras que el modelo más asequible, el Reno 15, tiene una batería de 6500mAh, más capaz aún. El software, como era de esperar, se trata de la última versión de su capa de personalización, en este caso ColorOS 16, sobre el sistema operativo Android 16. Es de esperar que en cuestión de semanas los nuevos teléfonos de Oppo se presenten oficialmente en España, más o menos como lo hicieron los Oppo Reno 13 hace casi un año.