Este móvil recupera la esencia de BlackBerry con lo mejor de los smartphones más modernos

Estamos quizás ante la enésima revisión de un clásico como es la Blackberry, uno de los teléfonos móviles más célebres de la historia, y que revolucionó el móvil empresarial con su característico teclado físico y un robusto y fiable sistema de correo electrónico corporativo. En este caso, estamos ante una nueva visión de este tipo de teléfonos, con un diseño que recuerda al de aquellos teléfonos, que incluso llegaron a contar con versiones con Android, y que ahora se reinventa gracias a un nuevo fabricante que integra interesantes novedades a este factor de forma.

Así es el nuevo Clicks Communicator

El nombre de Communicator no es algo casual, y es que como sabéis ya hubo en su día un Nokia Communicator, que se ha convertido en uno de los móviles empresariales más importantes de la historia. Y seguramente este nombre haga honor a ese gran legado de los smartphones orientados a la empresa que tanto Nokia como Ericsson mimaron durante años, antes de que irrumpiera BlackBerry. Este nuevo teléfono llega con un aspecto que recuerda mucho a BlackBerry, pero añadiendo sus propios toques de personalidad.

Y es que en su frontal nos encontramos, dentro de su peculiar pantalla con formato de 4:3, con una cámara perforada en la esquina, algo que para nada es habitual en este tipo de dispositivos. Además, añade un botón físico en el lateral, que recuerda mucho a los botones de acción que hemos visto últimamente en diferentes modelos. Añade otras innovaciones muy interesantes, como un lector de huellas integrado en la tecla de espacio de su pequeño teclado, algo que desde luego no habíamos visto en ningún teléfono hasta ahora, por lo que como veis no es un teléfono más con este factor de forma.

Incluso cuenta con un keypad ultrasensible que nos permite movernos por el teléfono con un dedo. Por supuesto, su pantalla es táctil, y en este caso tiene una relación de aspecto un tanto curiosa, ya que su tamaño de 4,03 pulgadas se muestran en un formato similar al 4:3, pero con una orientación vertical. Esto permite que el smartphone tenga un tamaño perfecto para agarrarlo con la mano, o con las dos manos, si escribimos con su teclado físico.

Volviendo a su botón lateral, este incorpora una interesante iluminación LED en distintos colores. Hace las veces de LED de notificaciones, como los que en su día se hicieron tan populares en diferentes smartphones. Podremos asignar un color a cada app instalada en el teléfono, para tener conocimiento de qué app tiene algo que decirnos. En cuanto al rendimiento, nos ofrece un procesador MediaTek MT8883, que parece más orientado a altas capacidades 5G de dispositivos de IOT, que los tradicionales procesadores para smartphones.

Cuenta con un almacenamiento interno de 256 GB, y viene con una cámara de fotos de 50 megapíxeles, mientras que delante el sensor dentro de la pantalla tiene 24 megapíxeles de resolución. La batería de este dispositivo es de 4000mAh, y se puede cargar sin cables, gracias a su compatibilidad con carga inalámbrica Qi2. Llega con Android 16 como sistema operativo, así como NFC para hacer pagos móviles, y conectividad 5G. Ya se puede reservar por 399 dólares.