El Motorola Razr Fold se filtra en imágenes mostrando un diseño exquisito

El primer plegable tipo Fold de Motorola se está precipitando rápidamente, cuando hace solo unas horas conocíamos de su existencia, ahora podemos verlo en toda su gloria en una serie imágenes que nos muestran cómo será cuando este sea oficial. Con todo ello se confirma la irrupción de Motorola en el segmento de los plegables tipo Fold, que este año tendrá un ilustre competidor de la mano de Apple. Vamos a conocer todos los detalles de estas imágenes filtradas y analizar todo lo que nos ofrecen.

Un plegable con personalidad propia

Son numerosas las imágenes que ha filtrado Evan Blass, uno de los filtradores más activos y con mejor reputación cuando hablamos de tecnología. En ellas podemos ver un terminal que adopta el nuevo lenguaje visual conocido como Signature, que le da un toque de exclusividad y ultra premium a los dispositivos de la marca. Hemos visto el terminal en dos colores diferentes, negro y un blanco más similar al beige.

En cuanto a lo que vemos en las imágenes, tenemos un terminal con una pantalla plegable con una relación de aspecto similar a los Fold más tradicionales, y como nota diferente respecto a sus predecesores, hay una cámara selfie, en este caso en la esquina derecha de la pantalla plegable. En lugar de estar centrado en la pala derecha, como es lo habitual, esto es llamativo sin duda alguna, y le hace reconocible cuando el teléfono está desplegado.

En el módulo de cámara podemos ver tres sensores, siendo uno de ellos teleobjetivo de periscopio, algo que podemos apreciar por la forma del sensor, rectangular. Podemos apreciar que tiene los botones físicos usuales en su lado derecho, dos de volumen y el de encendido. Mientras que parece tener otro en la parte izquierda, podría ser de acción, como hemos visto en los iPhone 16 o los Oppo Find X9.

Hay que decir que en este aspecto Motorola ha seguido los pasos de Apple con un módulo de cámara de grandes dimensiones, que ocupa un espacio considerable. Por lo que vemos inscrito en esos sensores, parece que entre ellos existirá un o varios Sony Lytia. Este ofrecerá una distancia focal de 12 - 71mm, lo que nos viene a decir que la lente ultra gran angular es bastante amplia. Y por otro lado el zoom óptico es equivalente a 3x.

También se aprecia una apertura máxima de f/3.5, así como que cuenta con estabilizador óptico de imagen. Todas ellas características de primer nivel para este tipo de cámaras móviles y con sensores de Sony, que como sabéis, son junto a los de Samsung los más habituales y con más prestigio en la gama alta. También vemos en acción una de las grandes novedades de este teléfono.

Hablamos de su nuevo lápiz inteligente, más sofisticado, similar al S-Pen de Samsung. El nombre del dispositivo es Moto Pen Ultra, según otra tanda de imágenes filtradas por Evan Blass. Y en ella se puede ver que estamos ante un lápiz sofisticado en diseño, e imaginamos también que en prestaciones. Además parece que vendrá junto a una funda recubierta de material textil que seguramente lo recargue. Sobre su lanzamiento, el 23 de abril inscrito en la pantalla podría ser una buena fecha de referencia.