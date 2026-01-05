Motorola lanzará este año su primer plegable tipo Fold

La legendaria firma, que como sabéis forma parte de Lenovo desde hace años, es una de las más veteranas en el mercado plegable, aunque lo ha sido solo con modelos tipo Flip o de concha. En el terreno Fold todavía no ha lanzado ninguna alternativa a los modelos de Samsung, Xiaomi, Oppo o Huawei. Pero parece que eso está cerca de cambiar, ya que ahora hemos conocido nuevos detalles sobre lo que está preparando Motorola de cara a su gama de plegables.

Habrá un Motorola Razr Fold

Era un paso lógico que debía dar Motorola, sobre todo porque en el terreno de los teléfonos plegables de tipo concha, ha sido sin duda uno de los principales fabricantes, con mayor cuota de mercado y desde luego definiendo por primera vez lo que son los plegables de gama media premium y más asequibles. En este caso lo que hemos conocido es que la firma está preparando para este mismo año el lanzamiento de su primer modelo tipo Fold.

Así lo ha desvelado uno de los filtradores con mejor reputación de la escena tecnológica, y especialmente cuando hablamos de smartphones, como es Evan Blass. Este ha compartido una diapositiva de Lenovo hablando de su división de smartphones encabezada por Motorola, y en la que se cita directamente al Motorola Razr Fold. Este será el nombre de su primer smartphone plegable tipo Fold, que como sabéis es el que tiene un aspecto más similar al de un libro, en horizontal.

Como es lógico, Lenovo habla maravillas de lo que será su primer plegable de este tipo por parte de Motorola. Destacando que contará con pantallas brillantes, así como una IA muy inteligente, y un sistema de cámaras muy avanzado, algo que no es precisamente que abunde en este segmento de plegables, tanto Fold como en los Flip. Parece que Motorola quiere aportar su granito de arena a este segmento con un plegable realmente diferente respecto de otros similares en el mercado.

En esta diapositiva, que imaginamos se podrá ver durante estos días en el CES 2026, Motorola nos emplaza a los próximos meses para ir conociendo nuevos detalles sobre este esperado plegable. Un lanzamiento que no parece casual, y es que este año 2026 se espera el debut de Apple en este mercado de los smartphones plegables, y lo hará precisamente con un iPhone de formato Fold.

Los analistas esperan que el mercado de plegables crezca como nunca antes por la irrupción de Apple, hasta un 30% según las mejores previsiones. Y es que el primer plegable de Apple podría arrastrar a muchos consumidores nuevos al mercado, e impulsar de nuevo el interés por este tipo de dispositivos, algo que aprovecharía Motorola con este lanzamiento.

Esperamos, por tanto, un smartphone con el procesador más potente del momento, sensores de cámara grandes y solventes, y seguramente una de las baterías más grandes del segmento, junto a un perfil que seguro es también de los más delgados. Sin duda uno de los smartphones más esperados de este 2026.