El smishing golpea de nuevo a nuestros móviles, otra vez suplantando empresas de paquetería

En los últimos años hemos tenido que aprender a la fuerza los muchos tipos de metodologías que utilizan los hackers para intentar hacerse con nuestros datos. Como el phishing o el smishing, que son variantes de una misma forma de hacer las cosas para robar a los demás de forma virtual. El objetivo siempre es el mismo, robar las credenciales de las víctimas, sobre todo bancarias, para robarles todo lo que haya dentro de sus cuentas. En estos casos el SMS está cobrando fuerza de nuevo, con una modalidad de ataque que está suponiendo todo un quebradero de cabeza para muchas personas. Ahora nos topamos con un nuevo caso, que está suplantando otra vez a empresas de paquetería para darnos gato por liebre.

¿Qué está pasando?

En este caso se trata de una suplantación a una de las empresas de paquetería más grandes y activas de España, como es SEUR. Ha sido el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el que ha dado la voz de alarma por las prácticas de los hackers suplantando a esta empresa. Concretamente se han descubierto mensajes SMS que están suplantando su identidad, algo que sin duda puede confundir a muchos usuarios, que ya están acostumbrados a ver casi a diario todo tipo de mensajes de no solo esta, sino otras empresas de paquetería.

Como suele ser habitual, el SMS integra un enlace, que es el que se invita a pulsar a la víctima. Este enlace se muestra como una mera excusa para engañarla. El mensaje viene a decir que no han podido entregar un paquete en casa, y que no se han podido cobrar los gastos de aduana. Para poder completarlos y que el paquete sea entregado en nuestro domicilio será necesario que pulsemos sobre el enlace que nos adjuntan. Y aquí es donde viene la trampa, ya que por supuesto, el enlace es fraudulento, y nos lleva directamente a lo más peligroso de todo el proceso.

Y es que nos piden los datos bancarios, normalmente de la tarjeta de crédito, para poder pagar esos gastos de aduana que son inexistentes. En el momento que introduzcamos los datos de la tarjeta bancaria, ten por seguro que tu dinero va a desaparecer de la cuenta más pronto que tarde, y todo ello sin haberte dado cuenta en ningún momento. Desde el INCIBE recomiendan bloquear la tarjeta bancaria, ya sea acudiendo a tu oficina, o directamente desde la app de tu banco, ya que hay algunas que lo permiten hacer de forma remota.

¿Cómo evitarlo?

El INCIBE tiene algunas claves para poder evitar este tipo de situaciones. Principalmente evitar abrir mensajes de desconocidos, hablamos de mensajes SMS. No contestar nunca a estos mensajes SMS, y por supuesto no pulsar nunca en enlaces dentro de este tipo de SMS. Y en caso de hacerlo, asegurarnos de que solo se trata de enlaces para cambiar una cita, pero nunca para introducir información personal o sensible, como los datos de una tarjeta bancaria. Sobre todo, mantener el sentido común cuando se trata de manejar este tipo de comunicaciones, que buscan siempre confundirnos.

TE PUEDE INTERESAR: