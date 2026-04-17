El Samsung Galaxy S27 presumirá de un almacenamiento “hipersónico”

El próximo 2027, seguramente en el mes de enero o febrero, conoceremos a la nueva gama de smartphones de Samsung, sus buques insignia. Estos terminales, como es habitual, contarán con las especificaciones más potentes de la firma coreana, y esto quiere decir que encontraremos los últimos estándares en cada uno de sus apartados técnicos. Eso incluye también algo a lo que normalmente no damos importancia, pero que la tiene, y mucha, como es el almacenamiento interno.

Más rápidos que nunca

Y es literal, porque Samsung va a equipar sus teléfonos con la última tecnología de almacenamiento UFS 5.0. Cuanto más alto es este estándar, más rápido puede leer y escribir este dispositivo. Esto es algo capital para el rendimiento del teléfono, ya que de la velocidad de escritura y lectura depende lo veloz que puede llegar a ser el dispositivo ejecutando apps, por poner un ejemplo, o guardando un vídeo 8K en la memoria mientras se graba.

Para hacernos una idea del potencial de este salto tecnológico, los Samsung Galaxy S26 cuentan con UFS 4.0. Este es capaz de brindar una velocidad de lectura y escritura secuencial de 4,2GB/s, mientras que el nuevo estándar UFS 5.0, es capaz de hacerlo con un ancho de banda de nada menos que 10,8GB/s. Esto no quiere que las apps se vayan a ejecutar a más del doble de velocidad, no van a ir el doble de rápido.

Pero sí que van a acelerar su rendimiento gracias a esta mejora, tardando menos en abrirse, y en guardar datos en el teléfono, ya que la velocidad a la que podrá procesar esos datos será de más del doble. Será por tanto uno de los primeros móviles en contar con un almacenamiento de esta velocidad, y por tanto será un nuevo punto a favor de estos esperados topes de gama.

Aunque no sea una función tan popular como la pantalla privada, la realidad es que es de esas que van a notar todos los usuarios cuando utilizan el teléfono, ya que el aumento de velocidad, unido seguramente al nuevo Snapdragon 8 Gen 6, van a ser un combo difícil de superar en términos de rendimiento. Sobre todo porque estamos seguros de que no todos los fabricantes van a añadir esta tecnología a sus smartphones, y por tanto probablemente se trate de una función diferencial respecto del resto de fabricantes. Normalmente estas memorias más rápidas se integran en los modelos más avanzados, seguramente en este caso en los Galaxy S27 Ultra.

El resto de modelos probablemente ofrezcan también el procesador de alta gama, pero no este nivel de velocidad en el almacenamiento. Así que sin duda alguna este va a ser uno de los aspectos diferenciadores de los futuros Galaxy S27, algo que debemos tomarnos en serio, ya que las informaciones que afirman esto vienen de Corea del Sur, seguramente cerca de las instalaciones y factorías de Samsung en el país.