Los Samsung Galaxy Z TriFold 2 y Galaxy Z Slide están en camino, ¿Qué se sabe de ellos?

El mercado de móviles plegables va a sufrir una auténtica revolución este 2026, y es que la llegada de Apple a este segmento va a agrandar el pastel disponible para los fabricantes, y eso va a implicar más competencia y nuevos formatos. El de Apple va a ser especialmente influyente, ya que no solo va a lanzar su primer iPhone plegable sino que este tendrá mucha similitud con los iPad, con la misma relación de aspecto, más ancha, algo que llevará a Samsung a lanzar nuevos modelos en este factor de forma. Además, su reciente Tri Fold tendrá una segunda generación, algo que ahora empieza a coger forma.

Nuevos plegables de Samsung en camino

Aunque los coreanos acaban de descatalogar su TriFold, lo han hecho como consecuencia de la pequeña tirada de unidades que habían comercializado, pero esto no quiere decir, ni mucho menos, que haya sido un fracaso, de hecho tal y como conocemos ahora, Samsung ya trabaja en la segunda generación.

Samsung Galaxy Z Trifold | Samsung

Eso sí, no lo esperamos para este año, porque según la filtración, llegaría a mediados de 2027, por lo que Samsung se va a tomar tiempo para darle forma a esta segunda generación, que seguramente con ese tiempo será más delgada y quién sabe si también podrá eliminar, en este caso, la doble arruga de su pantalla plegable. Las informaciones apuntan a un plegable poco más grueso que el Galaxy Z Fold 7, que ya de por sí ha adelgazado mucho.

Pero la gran sorpresa será sin duda el futuro Samsung Galaxy Z Slide, un teléfono que no tendrá una pantalla plegable al uso, sino que será una pantalla enrollable que crecerá horizontalmente. Este teléfono aprovecharía esta tecnología para poder ampliar el tamaño de la pantalla a demanda del usuario. Una tecnología que hemos visto ya en prototipos de móviles, e incluso en portátiles de serie, pero que todavía no se ha estrenado en smartphones comercialmente.

Este modelo por tanto es solo un esbozo en el futuro de la marca, y puede que llegue en un futuro o se quede en un cajón. Pero al menos sabemos que Samsung está planteándose su lanzamiento en algún momento cercano. Esto demuestra que el segmento de smartphones plegables es más interesante que nunca, y que no solo va a crecer hasta un 20% más en 2026, sino que la competencia se va a animar con nuevos fabricantes y diferentes factores de forma. Y ahí Samsung, que es líder desde 2019, va a buscar seguir estando arriba a base de mucha innovación.

De momento este año podemos esperar el lanzamiento de los Samsung Galaxy Z Fold 8, y también de un nuevo modelo, con una pantalla plegable más ancha, al estilo de la del nuevo iPhone plegable. No en vano Samsung está fabricando las pantallas del plegable de Apple, y por supuesto ya saben cuáles son los planes de los de Cupertino de cara a su lanzamiento.