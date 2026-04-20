Filtrada la futura Google Fitbit Air, una pulsera inteligente sin pantalla

El mercado de pulseras inteligentes sin pantalla no está muy desarrollado, son sobre todo empresas chinas de bajo valor las que venden este tipo de dispositivos en las grandes tiendas asiáticas. Pero son un producto con trayectoria en el mercado desde hace años. Aunque siempre se ha apostado por ofrecer grandes y luminosas pantallas para ilustrar los datos que recolectan estos dispositivos. Pues bien, parece que Google está dispuesta a cambiar esto gracias a su marca Fitbit, y que se ha filtrado su primer modelo en este formato.

Así sería la futura Fitbit Air

El nombre no le sienta nada mal a este modelo, porque es de esperar que se trate de un dispositivo inteligente que destaque por su diseño sencillo y minimalista. Al no tener pantalla, obviamente su peso será mucho menor. Ya habíamos visto unas imágenes del jugador de la NBA Stephen Curry con ella en la muñeca, aunque se trataba de una imagen que aportaba poco detalle pero dejaba claro que se trata de una pulsera sin pantalla.

Las fuentes que están cerca del proyecto aseguran que la pulsera está en desarrollo, y que efectivamente es la que está probando por el momento Curry. La pulsera será Fitbit, aunque está totalmente orientada el ecosistema de software de Google, ya que su centro neurálgico será Google Health Coach, ya que como nos recuerdan desde 9to5Google, el servicio de Fitbit Premium potenciado con IA se renombra como Google Health.

La variante que encarnará al entrenador personal se denominará finalmente Google Health Coach, aunque de momento no ha adoptado esa denominación en el periodo de prueba. De todas maneras falta por ver en qué queda este ecosistema de Google fusionado con el del Fitbit, que podría finalmente terminar llamándose Google For Health. En cualquier caso, el foco está puesto sobre esta futura pulsera que viste Curry, y que ya se dejó ver en algunas imágenes.

En ellas se puede ver que parece una pulsera de tela gris, con ribetes de color naranja o rojo, no queda muy claro con la resolución y color de la imagen. Es de esperar que todos los sensores estén integrados en la tela, y que toda la interacción con sus datos recolectados se sincronicen con nuestro smartphone, preferiblemente un Google Pixel. Ahí configuraremos la pulsera, y podremos ver todos sus datos generados con el uso contrastados con los algoritmos de Fitbit integrados en el ecosistema de Google.

Sobre su lanzamiento no se sabe nada, pero con las fotos de Curry circulando, estos rumores y el Google I/O a la vuelta de la esquina, no descartamos que pueda ser presentado oficialmente en la conferencia de desarrolladores de Google. Habrá que ver si la falta de una pantalla la hace también más asequible, algo que sería un punto muy a su favor, aunque somos escépticos en este sentido.