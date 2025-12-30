Cómo usar el zoom de tu iPhone 17 Pro y Pro Max

Si te has comprado un iPhone 17 o un iPhone 17 Pro Max, seguramente sabrás que el salto en la cámara es bastante grande. La firma de la manzana mordida ha integrado un nuevo zoom de los iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max y debes saber cómo utilizarlo.

La base de todo está en el nuevo sistema de cámaras Pro Fusion de 48 megapíxeles. Las tres cámaras traseras, principal, ultra gran angular y teleobjetivo, disparan a la misma resolución, lo que permite cambiar de zoom sin saltos bruscos de calidad.

Cómo usar el zoom óptico 8X en tu iPhone 17 Pro

Para utilizar el zoom óptico desde la app Cámara no hace falta hacer nada especial. En la parte inferior del visor aparecen los niveles habituales, 0,5x, 1x, 2x, 4x y el nuevo 8x. Basta con tocar directamente el 8x para activar el teleobjetivo de 200 mm.

En ese momento, el iPhone utiliza exclusivamente la óptica, sin recortes digitales, por lo que conseguirás una imagen mucho más nítida, incluso al fotografiar edificios, paisajes lejanos o sujetos en eventos deportivos.

Cámara del iPhone 17 Pro | Apple

Además el sistema permite deslizar el dedo sobre los indicadores de zoom para llegar hasta 40x digital. Aquí conviene ser realista. Apple hace un buen trabajo de procesado, pero cuanto más te alejas del 8x óptico, más evidente es la pérdida de detalle. Te servirá para identificar algo concreto o captar una escena puntual, pero no es el nivel de zoom ideal para una foto de calidad.

Y recuerda que este zoom 8X es perfecto para fotografía nocturna, ya que el nuevo vo teleobjetivo cuenta en su apertura f/2.8, por lo que no se comporta nada mal en entornos con poca luz. Y recuerda que los iPhone 17 Pro estrenan el botón Camera Control,.

Situado en el lateral del equipo, te permite con una pulsación ligera ver un menú táctil que permite ajustar el zoom como si fuera un dial físico. Deslizando el dedo puedes pasar por todos los niveles, desde el ultra gran angular hasta el zoom digital máximo, y una pulsación completa hace la foto.

Viendo lo fácil que es usar este modo, y que el , el zoom del iPhone 17 Pro y Pro Max da lo mejor de sí entre 2x y 8x, donde todo es óptico y la calidad se mantiene alta, te recomendamos aprovecharlo para sacar las mejores capturas en esta fechas.