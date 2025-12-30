Filtrado el original diseño de los HMD Pulse 2 y sus especificaciones

HMD está cerca de lanzar una nueva generación de sus modelos Pulse, unos smartphones de gama media por los que parece que va a apostar de nuevo, y que van a contar con un diseño llamativo cuando menos. Ahora se han filtrado, desvelando no solo su aspecto, sino también algunas de sus características más importantes. Unos móviles que parecen estar a la vuelta de la esquina, y que podrían debutar en las próximas semanas, quién sabe si en el MWC de Barcelona 2026.

Un diseño llamativo

Sin duda el diseño de este teléfono nos ha parecido llamativo sin ser ni mucho menos revolucionario. Y es que este terminal contará con un módulo de cámara vertical, con dos sensores, y con forma de pastilla, ovalado. Este a su vez estará dentro de otra zona bien diferenciada dentro del teléfono, similar a un módulo, pero sin albergar más sensores, y que destaca por contar con una tonalidad más oscura que el resto del teléfono.

Estos teléfonos han pasado recientemente por Geekbench, uno de los principales test de rendimiento, que nos ha mostrado algunas características importantes de estos teléfonos. Como por ejemplo, que contarán con el mismo procesador de sus predecesores, como son los Unisoc Tiger T2750, que como podéis imaginar cuentan con una potencia solvente, pero humilde comparada con los chips de otros fabricantes como MediaTek o Qualcomm.

Los tres teléfonos que se esperan, los HMD Pulse 2, Pulse 2+ y Pulse 2 Pro, compartirán este mismo procesador de 12 nm. En el modelo Pro tendremos mejoras más importantes respecto de la anterior generación, como una cámara de fotos con un diseño más parecido al del iPhone 17, aquí sin módulo de pastilla. Este llegaría con un sensor trasero de 50 megapíxeles, así como un ultra gran angular de 8 megapíxeles, y una cámara selfie de 50 megapíxeles.

Contaría con una pantalla de 6,72 pulgadas, con tecnología IPS, así como resolución Full HD+, y tasa de refresco de 90 Hz. Ofrecería 6 GB u 8 GB de memoria RAM, así como 128 GB o 256 GB de almacenamiento interno. La batería sería de 5000 mAh, mientras que la tendría una carga con potencia de 20 W y conector USB tipo C. También presumirá de lector de huellas en el botón de encendido, así como de NFC para pagos móviles y conector minijack de 3,5 mm. Esto en lo que respecta al HMD Pulse 2 Pro, en el caso del Pulse 2+ también conocemos sus características.

Contaría con una pantalla de 6,7 pulgadas, con resolución HD+, así como una mayor tasa de refresco de 120 Hz. La cámara de fotos tendría un sensor de 50 megapíxeles, en este caso sin sensor ultra gran angular, y con un sensor frontal de 13 megapíxeles para selfies. Por último, el Pulse 2 será el modelo más accesible y, por tanto, más humilde de los tres, y también conocemos cuáles serían sus características.

Este tendría una pantalla de 6,7 pulgadas, con resolución HD+, así como una tasa de refresco de 90 Hz. Su cámara de fotos principal tendrá un sensor de 50 megapíxeles, así como una lente secundaria de 2 megapíxeles, y una cámara delantera de 8 megapíxeles. Los tres modelos llegarían de momento con Android 15, como desvela el paso por el test de rendimiento. Aunque parece que el más accesible podría recibir un recorte de memoria RAM para poder hacer frente al aumento de su precio. De momento no se sabe cuándo serán una realidad, pero parece que no tardarán mucho, posiblemente podrían ver la luz en el MWC de Barcelona en febrero.