La cámara de los iPhone 18 nos depara una gran sorpresa en sus sensores

Aunque hace apenas mes y medio que Apple presentó los nuevos iPhone 17 en sociedad, apenas un día después ya estábamos hablando de sus sucesores, los iPhone 18. Estos teléfonos se presentarán en septiembre de 2026, y a pesar de lo lejos de esa fecha, ya hay quien está desvelando detalles de aspectos tan importantes como sus cámaras de fotos. En esta ocasión hemos conocido un detalle que será especialmente importante a la hora de brindarnos la mejor experiencia de fotografía en diferentes situaciones de luz.

Por fin contarán con apertura variable

Tradicionalmente, los iPhone han contado con sensores de cámara de apertura fija, una función que permite a la cámara adaptarse mejor a las condiciones de luz reales que rodean a la escena que queremos inmortalizar. Las nuevas informaciones apuntan a que los nuevos iPhone 18 sí serán los primeros en la gama de Apple en contar con una apertura variable en el sensor de cámara.

Esto quiere decir, que como hemos visto en otros móviles Android en el mercado, podrá adaptar su apertura a diferentes situaciones, como en el caso de las cámaras de fotos más profesionales, donde el obturador varía su apertura basándose en las condiciones lumínicas. De esta manera puede dejar entrar más o menos luz si es necesario para que la fotografía se vea todo lo nítida que esperamos, incluso en situaciones de poca luz.

De esta manera, la apertura de la cámara del teléfono no siempre será la misma, sino que se moverá en un determinado arco de apertura. Para ello, Apple habría seleccionado a la empresa Sunny Optical para poder desarrollar estas lentes de apertura variable. Sería una característica, según las informaciones, para los iPhone 18 Pro y Pro Max, los modelos más avanzados de la marca.

En los últimos días hemos conocido bastantes detalles de estos teléfonos, obviamente más especulaciones que otra cosa, que apuntan incluso a que Apple podría optar por dotar de un material transparente a la parte inferior de la trasera de los modelos de iPhone 18 Pro. Algo bastante extraño la verdad, ya que entenderíamos más que, como en los Nothing, fuera completamente transparente, pero una sola parte, nos parece bastante poco común.

Sea como fuere, parece que por fin Apple quiere dotar a sus cámaras de fotos de una característica reservada hasta ahora a un puñado de smartphones chinos, que han sabido implementar esta tecnología tan compleja en los sensores de sus cámaras. Veremos si finalmente con los iPhone 18 llega también una nueva generación del iPhone Air. Ya que hemos conocido que aunque en China ha funcionado realmente bien, en occidente este teléfono no está cubriendo las ventas esperadas, y podría seguir el mismo destino del Samsung Galaxy S26 Edge, que los últimos informes apuntan a que ya se habría cancelado por sus escasas ventas.