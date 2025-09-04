Las Samsung Galaxy Tab S11 ya son oficiales y llegan a España con más potencia que nunca

El fabricante acaba de presentar sus apuestas de cara a la IFA 2025. Ya te hemos hablado del lanzamiento del Samsung Galaxy S25 FE, y ahora le toca el turno a las tablets Samsung Galaxy Tab S11 y Galaxy Tab S11 Ultra, dos modelos muy premium y que ya puedes comprar en España.

Dos equipos que llegan cargados de funciones de IA gracias a One UI 8 bajo Android 16 y que promete ofrecer una experiencia inigualable. Nuestras primeras impresiones en la IFA de Berlín lo constatan.

Samsung Galaxy Tab S11: potencia a un precio comedido

La Samsung Galaxy Tab S11 es la versión más equilibrada de la familia, con un formato compacto y ligero que la hace especialmente práctica para el uso diario. Su diseño mantiene un grosor de 8,5 milímetros y un peso que ronda los 469 gramos en la versión WiFi. A nivel estético, está disponible en dos acabados, gris y gris claro y no falta resistencia al agua con su certificación IP68.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | ADSLZONE

Pasando al apartado técnico, la pantalla de la Samsung Galaxy Tab S11 está formada por un panel Dynamic AMOLED 2X de 11 pulgadas con resolución de 2560 x 1600 píxeles y tasa de refresco de 120 Hz. Este panel alcanza un brillo máximo de 1600 nits, por lo que no está nada mal.

Respecto al hardware puro, la Samsung Galaxy Tab S11 cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 9400+, acompañado de configuraciones que llegan hasta los 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno, ampliables mediante tarjetas microSD de hasta 2 TB.

La camara no es un apartado vital en una tablet, pero la Samsung Galaxy Tab S11 presume de una cámara trasera de 13 megapíxeles y una frontal ultra gran angular de 12 megapíxeles, ideal para videollamadas. Cerramos con una batería con una capacidad de 8.400 mAh y es compatible con carga rápida de 45 W.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: así es la joya de la corona del fabricante

Pasamos al modelo más vitaminado, la Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, un equipo que se presenta como la tablet más delgada que Samsung ha fabricado hasta la fecha, con tan solo 5,1 milímetros de grosor. A pesar de su imponente tamaño de 14,6 pulgadas, consigue mantener un diseño ligero y muy manejable, disponible igualmente en tonos gris y gris claro, además de resistencia al agua.

Respecto al apartado multimedia, presume de un mastodóntico panel de 14,6 pulgadas con tecnología Dynamic AMOLED 2X, resolución de 2960 x 1848 píxeles, tasa de refresco de 120 Hz y tratamiento antirreflejos, capaz de alcanzar también los 1600 nits de brillo máximo.

En cuanto a potencia, repite procesador MediaTek Dimensity 9400+ pero amplía opciones de memoria y almacenamiento, con configuraciones de hasta 16 GB de RAM y 1 TB de capacidad interna, igualmente ampliable con microSD de hasta 2 TB.

En el apartado fotográfico ofrece un sistema más avanzado, ya que la Samsung Galaxy Tab S11 Ultra llega con dos cámaras traseras de 13 y 8 megapíxeles y una frontal ultra gran angular de 12 megapíxeles.

Cerramos con una batería que crece hasta los 11.600 mAh, compatible con carga rápida de 45 W. Un equipo al que no le falta potencia.

Disponibilidad y precio

Las Samsung Galaxy Tab S11 y Samsung Galaxy Tab S11 Ultra ya se pueden comprar en España, te dejamos su precio oficial.

Samsung Galaxy Tab S11

512 GB + 5G: 1.229 euros

512 GB + WiFi: 1.079 euros

256 GB + 5G: 1.109 euros

256 GB + WiFi: 959 euros

128 GB + 5G: 1.049 euros

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra