La renovada app de cámara para los iPhone tendrá que esperar un poco más

Desde hace tiempo se viene rumoreando que Apple podría estar preparando para sus iPhone una app de cámara totalmente renovada, hasta el punto de ofrecer una experiencia modular, para personalizar hasta el extremo los controles de la cámara de fotos del teléfono. En este contexto, la idea de los de Cupertino era introducir esta nueva app en iOS 27, pero parece que los planes se han enfriado. Al menos eso es lo que ha desvelado ahora uno de los analistas más cercanos al entorno de Apple.

Tendrá que esperar un poco más

En una semana donde se ha celebrado el WWDC 2026, la conferencia de desarrolladores de Apple, y que nos ha mostrado un nuevo iOS 27 plagado de novedades, pero no estas que se esperaban sobre la cámara de fotos. Y Mark Gurman lo ha dicho de una manera bastante clara, la realidad es que Apple tenía mucho más desarrollado para iOS 27 de lo que realmente ha mostrado al final, por lo que parece que ha echado el freno.

Parece ser que esta nueva app de cámara renovada, ya estaría utilizándose en versiones a nivel interno que usan los propios empleados, pero que no ha llegado a las betas de la aplicación. No obstante, hay esperanza todavía, porque lo que ha venido a decir Mark Gurman, es que Apple ha decidido dar aire al proyecto, y quizás lanzarlo en exclusiva para los iPhone 18 Pro, el próximo mes de septiembre, cuando iOS 27 vea la luz en su forma estable.

Por tanto, lo que parece es que Apple no va a introducir esta función en ninguna beta, como se esperaba, y que sería ya en la versión estable, o muy cerca de ella, cuando la nueva app de cámara vería la luz. La clave de esta aplicación reside en su factor modular, y es que permitiría a los usuarios añadir nuevos botones y widgets a la aplicación de cámara para personalizar hasta el extremo el funcionamiento de esta, y los controles para obtener las mejores fotos.

Pero tendría sentido esta renovación de la app de cámara, por una razón muy sencilla, y es que se espera que Apple estrene la mayor revolución dentro de la cámara de fotos del iPhone en los últimos años. Los iPhone 18 Pro podrían contar con una cámara mucho mejor, con mejores sensores y en definitiva, un hardware renovado a la altura. Ahí tendría sentido introducir estas potentes novedades en una nueva app de cámara que le sacara todo el partido a la nueva cámara de fotos.

Así que esperamos que Apple en septiembre nos ofrezca por fin la app de cámara que esperábamos desde hacía meses, y que finalmente no ha llegado con el WWDC 2026, y una cámara a la altura de las circunstancias, porque es evidente que su competencia cada vez es más feroz y ofrece cámaras más avanzadas.