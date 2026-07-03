Apple podría dar un golpe sobre la mesa con la batería del iPhone 18 Pro Max

El lanzamiento de los iPhone 18 Pro y Pro Max está a la vuelta de la esquina, y poco a poco vamos conociendo detalles. Recientemente, una filtración masiva en una empresa de India reveló unos cuantos secretos. Ahora, una nueva filtración asegura que el próximo gran móvil de la firma de Cupertino podría contar con una batería de hasta 5.425 mAh en su versión eSIM.

Sí, no es una errata, por lo que la batería del iPhone 18 Pro Max presumirá de una cifra que, de confirmarse, apunta a una autonomía de lo más completa. Evidentemente, es un rumor o filtración, y el dato procede de una publicación en redes sociales cuya fiabilidad no está del todo clara.

Aunque no es la primera vez que se habla de una mejora importante en la batería de los próximos modelos Pro de Apple. De hecho, otros filtradores conocidos ya habían apuntado anteriormente a que Apple estaría trabajando en un aumento de capacidad para su próxima generación de móviles de gama alta.

El iPhone 18 Pro Max contará con la mejor batería hasta la fecha

Según esta información, el iPhone 18 Pro Max llegaría con dos capacidades diferentes en función de la versión. El modelo con Nano SIM contaría con una batería de 5.235 mAh, mientras que la variante exclusiva con eSIM alcanzaría los 5.425 mAh.

Para que te hagas a la idea, el iPhone 17 Pro Max actual cuenta con 4.823 mAh en su versión con Nano SIM y con 5.088 mAh en la variante eSIM. Por tanto, estaríamos hablando de un aumento aproximado del 8,5% en el primer caso y del 6,6% en el segundo.

La batería del iPhone 17 dará un salto de calidad gracias a una nueva tecnología | Apple

Lo mejor es que Apple podría empezar a dejar atrás una de las críticas clásicas al iPhone: sus baterías más pequeñas frente a algunos rivales Android. Durante años, la compañía ha compensado capacidades más contenidas con una gran optimización entre hardware y software, pero el mercado ha cambiado mucho.

Eso sí, antes de lanzar campanas al vuelo, queremos volver a dejar claro que estamos ante un rumor o filtración, y no podemos confirmar ninguno de estos datos hasta que Apple confirme la fecha de presentación de los esperados iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Y para ello habrá que esperar unos pocos meses, ya que todo apunta a que la presentación será en septiembre.