Cómo saber qué suscripciones pagas con tu iPhone y cancelarlas en segundos

Apple te permite contratar todo tipo de servicios desde tu iPhone, gracias a la App Store. Y es normal que quiera llevar un mejor control. Pues que sepas que tu iPhone cuenta con un apartado específico desde el que puedes ver todas las suscripciones asociadas a tu ID de Apple.

De esta manera, no hace falta instalar nada, ya que todo gestiona desde los propios ajustes del móvil, de forma bastante clara y con la ventaja de que puedes comprobar tanto las suscripciones activas como las que ya han caducado.

Cómo ver y cancelar tus suscripciones desde el iPhone

Además y como verás más adelante. el proceso es sumamente sencillo y no reviste mayor dificultad Para encontrar todas las suscripciones vinculadas a tu cuenta de Apple, solo tienes que entrar en los ajustes del iPhone y seguir estos pasos:

Abre la aplicación Ajustes en tu iPhone.

Toca sobre tu nombre, que aparece en la parte superior de la pantalla.

Entra en el apartado Suscripciones.

Revisa la lista de suscripciones activas. Estas son las que todavía se renuevan automáticamente.

Comprueba también las suscripciones inactivas, donde aparecerán servicios que cancelaste o que ya han caducado.

Pulsa sobre la suscripción que quieras cancelar.

Revisa la información del plan, el precio y la fecha de renovación.

Desplázate hasta la parte inferior de la pantalla.

Toca en Cancelar suscripción.

Confirma de nuevo la cancelación cuando el iPhone te lo pida.

Una vez hecho esto, la suscripción dejará de renovarse automáticamente al final del periodo de facturación actual. Esto significa que, en la mayoría de los casos, no perderás el acceso en ese mismo momento. Si ya habías pagado un mes o un año, podrás seguir usando el servicio hasta que llegue la fecha de vencimiento. Por ejemplo, si tienes una aplicación contratada hasta el día 20 del mes y la cancelas el día 5, lo normal es que puedas seguir utilizándola hasta el día 20. A partir de ese momento, dejará de estar activa y pasará al apartado de suscripciones inactivas.

Por último, ten en cuenta que cualquier cambio que hagas afecta a todos los dispositivos vinculados a tu ID de Apple. Si cancelas una suscripción desde el iPhone, no tendrás que repetir el proceso desde el iPad, el Mac o cualquier otro dispositivo de Apple en el que uses la misma cuenta. Y lo mismo para planes familiares, ya que si cancelas un plan con esta modalidad, afectará a todos los miembros.